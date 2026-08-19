Кабинетът "Радев":

"До момента нямаме опустошителни пожари": Радев се похвали с усилена превантивна работа

19 август 2026, 10:14 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"До момента нямаме опустошителни пожари": Радев се похвали с усилена превантивна работа

"Както виждате Южна Европа е в пламъци, навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване - до момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е просто щасливо стечение на обстятелствата, а е резултат от усилената превантивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество", заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. 

Благодарност и поздрави

Премиерът поздрави ръководството на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за ефективната организация и ръководство на силите и средствата, за изнесените предни противопожарни постове в най-критичните и потенциално опасни зони за пожар. 

Той благодари за самоотвержената работа на огнеборците, поздрави горските служители за активното превантивно прокарване на просеки, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности. ОЩЕ: Изгорелите площи намаляват с над 95% спрямо миналата година: Добри новини от гл. комисар Александър Джартов

Силите срещу пожарите

Премиерът обърна внимание, че тази година за пръв път от много години имаме пет вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет "Спартан".

"Искам да споделя най-важното от разговорите ми с директора на ГД "ПБЗН", а именно, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Това показва ясно, че обществото ни все повече осъзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа", заяви още Радев. ОЩЕ: BG-ALERT предупреди жителите на Костинброд за мащабното задимяване

Раздвижване за детската болница

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Радев засегна и темата с Националната детска болница, като посочи, че днес правителството ще пиеме решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането й.

"За да навакасаме драстичното изоставане през годините и да създадем един много по-ефективен и отговорен процес", каза още премиерът. 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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