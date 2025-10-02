Войната в Украйна:

Мирчев: Г-н Боби трябва да напусне прокуратурата

02 октомври 2025, 16:35 часа 233 прочитания 0 коментара
Мирчев: Г-н Боби трябва да напусне прокуратурата

"Има един виц за жирафа и заека. Сарафов още не е разбрал явно, така наречения г-н Боби, че той не е главен прокурор. Тъй като чувам, че няма как да излезе от този кабинет, трябва да му кажем следното: трябва да се спазват законите в България. Той не е главен прокурор и трябва да напусне прокуратурата", каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев след като Върховният касациоцен съд се произнесе, че Борислав Сарафов вече не е главен прокурор.

Според другия лидер на "Да, България" от тук нататък актовете на Сарафов са недействителни. "Имахме доста публични позиции, че Сарафов не е главен прокурор, прокурорската колегия под командите на Пеевски го остави главен прокурор, сега поне правото възтържествува", коментира Божанов. 

Ситуацията във ВАС

Според "Да, България" в много по-тежка ситуация е Георги Чолаков във ВАС. "Единият пише решенията на другия и си работят заедно. Чолаков е в по-тежката хипотеза, защото на него са му изтекли мандатите. От време на време разбираме от негови познати с по-големи уши какво се случва с ВАС. В същия момент излиза този клет човечец - прокси на Орлин Алексиев - правосъдният министър и обяснява, че всичко е цветя и рози", възмущава се Мирчев. ОЩЕ: Върховният касационен съд: Сарафов вече не е главен прокурор

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
