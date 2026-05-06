Мисията продължава: Везенков и Олимпиакос са на крачка от европейския трон

Олимпиакос не остави съмнения в превъзходството си и след показна акция в Монако официално се класира за Финалната четворка на Евролигата. Гръцкият гранд прегази своя съперник със 105:82, записвайки трета поредна победа в серията. Водени от своя лидер и действащ носител на приза за "Най-полезен играч" на турнира - Александър Везенков, "червено-белите" отново демонстрираха защо са сочени за основен фаворит за европейския трон.

Въпреки че българската звезда Александър Везенков не бе в обичайния си режим за бележене на кошове, неговото присъствие на паркета бе ключово за тима. Везенков, който е символ на интелигентната игра без топка, завърши с 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути. В негово отсъствие като основен реализатор изпъкна Еван Фурние, който наниза 22 точки в коша на домакините, подпомогнат от Алек Питърс (18 точки) и Томас Уолкъп (14 точки).

Мачът започна колебливо за гостите, като Монако поведе бързо със 7:0. Това обаче бе единственият светъл момент за "монегаските". Тимът на Йоргос Барцокас бързо превключи на друга скорост и още до края на първата четвърт обърна до 26:17. Истинската лекция дойде през втория период, когато Олимпиакос реализира невероятните 13 тройки от 21 опита. Това отчая домакините и на почивката авансът на гостите бе смазващ – 61:40.

През второто полувреме гърците умело контролираха темпото. Разликата набъбна до 27 точки (78:51), а опитите на Матю Стразел (21 точки) и Джарон Блосъмгейм (19 точки) да върнат Монако в играта останаха безрезултатни. В последната част Олимпиакос просто довърши започнатото, подпечатвайки своя триумф със 105:82.

За Александър Везенков това е поредна крачка към заветната цел - титлата в Евролигата, която му убягна в предишните издания на Финалната четворка. С представянето си в Монако, Олимпиакос изпрати ясно послание към останалите финалисти.

