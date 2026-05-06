Защитник на Лудогорец е уреден за ЦСКА: настоява за дълъг договор

ЦСКА започна да работи по селекцията за летния трансферен прозорец от рано. В списъка на “армейците“ влизат големи за българския футбол имена, които би трябвало да вдигнат нивото на “червените“. През последните дни стана ясно, че ЦСКА иска да привлече двама от играчите на Лудогорец. Единият е Диниш Алмейда, който ще пристигне като свободен агент. Според колегите от “Мач Телеграф“ “армейците“ вече са си уредили правата на португалеца, а той настоява за 3-годишен договор.

Алмейда иска да подпише за 3 години с ЦСКА

Договорът на Диниш Алмейда с Лудогорец изтича след края на сезона и стана ясно, че няма да бъде подновен. Според информациите от ЦСКА вече са си уредили португалеца. Той е едната трансферна цел на “армейците“, която ще дойде от Лудогорец. Но за другата ще трябва да платят трансферна сума. Очакванията са 30-годишният бранител да подпише с ЦСКА за 2 години, като той настоява новият му договор да е с продължителност 3 години.

Някой от защитниците на ЦСКА ще си тръгне

Според някои източници Алмейда не просто не е подновил договора си с Лудогорец, а е отказал на “орлите“, за да приеме предложението на ЦСКА. Пристигането на централния защитник означава, че поне един такъв ще си тръгне от “армейците“. Най-вероятно това ще бъде Адриан Лапеня, тъй като не се представи на нужното ниво. Възможно е и Лумбард Делова да напусне, тъй като отказва да подпише нов договор, в който няма откупна клауза. За ЦСКА пристигането на Алмейда ще бъде от голямо значение, тъй като през настоящия сезон той се доказа като най-класният защитник на Лудогорец.

