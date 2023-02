МВнР: България е готова да участва във възстановяването на Украйна

"Като член на ЕС, НАТО и съсед в Черноморския регион България е готова да участва във възстановяването на Украйна разбирането за водещата роля на ЕС в този процес“, се казва в съобщението.

„България подкрепя Украйна!“, се посочва в позицията на външното ни министерство.

As a member of EU, NATO and a neighbor in the Black Sea region Bulgaria is ready to participate in the reconstruction of Ukraine 🇺🇦 with the understanding of the EU leading role in this process. Болгарія підтримує Україну! 🇧🇬 🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/oDnAQcGyow