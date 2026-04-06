"МВР не е наше или ваше - няма двойни стандарти": Министър Дечев за Божанков

"Този случай е поредното доказателство, че това правителство и в частност МВР не е ничие, не е наше или ваше - то се опитва да си изпълни основните задължения по един обективен начин както честността, демократичността и прозрачността на предстоящите парламентарни избори, ограничавайки максимално всички изборни престъпления, така и да покаже, че МВР няма двойни стандарти, няма различен подход спрямо политици или лица, които по някакъв начин в дейността си обслужват определена партия."

Това заяви вътрешният министър Емил Дечев след края на оперативното национално заседание на всички областни дирекции на МВР от Южна България и целия ръководен състав на районни управления и директорите на главните дирекции. Поводът за изказването му - инцидентът с депутата от ПП-ДБ Явор Божанков, който остана без шофьорска книжка след отказ да спре за полицейска проверка.

"Ние не се влияем кой от коя партия е - нашият подход е еднакъв спрямо всички, без значение партийната принадлежност. Няма наше МВР", категоричен бе още Дечев.

Снимка: Actualno.com

Иначе вътрешният министър отново потвърди, че броят на сигналите за изборните нарушения сега в сравнение с последните избори през октомври 2024 г. е нарастнал с няколко стотин процента. "Има повишено доверие на обществото в новото ръководство на вътрешното министерство и хората виждат смисъл да подават сигнали срещу нарушенията на изборните правила", подчерта Дечев.

