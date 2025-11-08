Мълчание до дупка: ИТН на вълната на управленското самочувствие (без) Пеевски (СНИМКИ)

Точно година след предсрочните парламентарни избори през октомври 2024 г. партия "Има такъв народ" бележи забележителна промяна в поведението си като парламентарно представена партия във властта. Комфортът ѝ в управляващото мнозинство, заедно с ГЕРБ, "ДПС - Ново начало" и БСП, съчетани с липсата на позиции по ключовите политики на кабинета, поставя партията на Слави Трифонов в изгодното положение хем да е управленска формация, хем да не носи отговорност пряко за негативите. Примери за последното не липсват - представители на ИТН не се изказват по нито един ключов скандал от последните месеци, свързан с проектобюджета за 2026 г., преформатирането на властта и смяната на доц. Наталия Киселова и редица други, като за сметка на това властовото самочувствие, което демонстрират, е завидно.

Едва за няколко месеца в управлението с преките си действия и тези ИТН успя да прати журналистите - в Алкатраз, а младите лекари - в Сицилия. Или поне на база идеи и законопроекти, които, за щастие, не откриха нито политическа, нито обществена подкрепа, дори напротив - предизвикаха редица трусове в управлението.

Наред с това късата политическа памет сякаш изтри от съзнанието думите: "Бащите на модела "Пеевски" не заслужават власт. Няма как да управляваме с ДПС-Ново начало. Ако усетим и минимално участие на "Ново начало" в управлението на държавата, знаете какво ще направим - светкавично ще излезем от кабинета". Цитатът е на едно от най-ярките лица на ИТН, което (не) управлява с Пеевски - депутатът Станислав Балабанов. И докато първия цитат е още от пролетта на 2025 г., то съвсем скорошни думи на същия депутат от октомври гласят: "ДПС - Ново начало" няма участие във властта. Това, което сме казвали, е останало непроменено".

Нещо повече - от ИТН отдавна обещават, че ще излязат от коалицията, ако усетят влиянието на Пеевски. То (не) се усеща нито през всички предложения на управляващите за законови промени, които са факт само и единствено благодарение на ДПС-НН, нито през всички кадрови назначения и публични постове, които се заемат в регулатори и институции, нито през думите, че всеки ден самият Пеевски разговаря с министрите и работят "за хората".

Мълчание и дебелокожие

В името на управленската стабилност и с любопитство към състоянието на партията към момента Actualno.com зададе въпроси към всички 87 представители на местните структури и регионални координатори на ИТН с цел да разберем какво е актуалното състояние на членската маса на формацията, има ли промени в техния брой и състав, както и какво е тяхното виждане за участието на ИТН в управлението.

Причината - според последните социологически данни и наблюдения на политолози постепенно се трупа недоволство към Трифонов. Измеримият отлив на избиратели се наблюдава в данните от вота на 27 октомври 2024 г., когато ИТН печели 6,78%, а спрямо някои социологически проучвания към момента те са вече 5,3-5,5% от вота на гласуващите.

До момента на редакционното завършване на материала Actualno.com не получи нито един отговор на поставените редица въпроси към ИТН, които влязоха в политическия живот като антисистемна партия, спечелила доверието на избирателите с думите на самия Слави Трифонов, че никога няма да управлява с ГЕРБ, ДПС и БСП. До днес, когато дясната му ръка - бившият водещ на "Вечерното шоу" Иво Сиромахов - напусна "7/8" с думите: "Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат."

87 липси на отговор и мълчание белязаха и друг тип въпроси, като например как регионалните структури и членове на ИТН коментират цитатите на Балабанов и дали възприемат такъв тип политическа теза за близка до своите разбирания. (Не)участието на ДПС във властта също остана без коментар от управленците, които бяха подписали "санитарен кордон" срещу участието на Пеевски във властта в същия настоящ 51-и парламент.

"А един мармот завива станиол..."

На този фон преди десет дни самият лидер на ИТН се появи в социалните мрежи, но само за да предупреди последователите си да не гледат интервю с него, излъчвано от фалшив профил - без да каже и дума за политическите събития. Постът му дойде часове след като Йордан Цонев от "ДПС – Ново начало" се появи на брифинг след заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ) като равноправен участник във властта.

"Ти излезе една голяма измама", "продадохте се", "хората ви се излагат", "напуснете правителството" - това са само част от коментарите под публикацията на Трифонов, който все така запазва мълчание по темите на властта.

