Над милион лева за реклама: Кои медии взеха най-много пари от партиите и кой къде харчи за изборите? (СНИМКИ)

В първите 20 дни от предизборната кампания партиите и коалициите са похарчили общо 583 890 евро без ДДС за медийна реклама. Тази сума е с около 190 000 евро по-голяма от средствата, които участниците инвестираха в първите десет дни на вота, показват данните на редовния мониторинг на "Отворен парламент" на Институт за развитие на публичната среда. На първо място по направени разходи продължават да са от "Продължаваме Промяната - Демократична България" със 111 006 евро. Следват ги вече от "Прогресивна България" със 82 305 евро, а на трето място са "Възраждане" с 61 437 евро.

За вота на 19 април политическите субекти са щедри за медийна реклама - в рамките на традиционния медиен мониторинг на Института се проследява и дали медиите публикуват договорите си за предизборна реклама с участниците в изборите. Изследването обхваща официалните сайтове на 38 национални и регионални медии – 8 телевизии, 3 радиостанции, 11 вестника и 16 информационни сайтове и агенции.

Кой колко харчи?

След изтичане на първите двадесет дни от предизборната кампания публикуваме междинни резултати за медийните разходи на партиите. Те са засечени според публикуваните договори между политическите формации и медиите към 6-и април 2026 г. Оказва се, че похарчените средства сега са съизмерими с тези, инвестирани на същия етап в кампанията през октомври 2024 г. Това означава, че появата на нов голям играч на политическата сцена не е подтикнала партиите да правят по-големи разходи за медийна реклама.

В следващата графика е включена подробна информация за партиите и коалициите и изразходваните от тях средства за медийно отразяване към 6-и април:

Кои медии привлякоха най-много средства?

От наблюдаваните медии общо 26 са обявили сключени договори на Интернет страниците си. Данните за първите 20 дни от кампанията показват силна концентрация на средства в ограничен брой медии, като ясно се открояват няколко водещи получатели на политическа реклама.

На първо място по привлечени средства продължава да е ТВ Евроком - 145 059 евро., което е ръст с около 35 хил. евро. спрямо началото на кампанията. Традиционно голяма част от приходите на телевизия Евроком се формират от медийни пакети – така например за шестте парламентарни кампании в периода април 2021 г. – юни 2024 г. към медията от тази форма на държавна помощ са били насочени 1.396 млн. лв. (от общо 4.2 млн.лв.). С голяма степен на вероятност и в тази кампания, формациите разполагащи с медийни пакети, ще насочат средствата от тях там.

Второто място е за обществената БНТ - 123 357 евро. Към националната телевизия са насочени част от медийните пакети. Тя продължава с добрата си практика да попълва данните за тези договори в отделни файлове. Припомняме, че тарифите на БНТ и БНР се определят от Министерски съвет и традиционно са по-ниски от пазарните, което се отразява и на привлечените от двете медии суми. БНТ също така предоставя редица безплатни форми, в които зрителите могат да се запознаят с възгледите на голям брой кандидати не само по предизборни теми, но и по светски, религиозни и други въпроси.

На трета позиция по обем привлечени средства е в. „24 часа” с 62 267 евро. Графиката по-долу представя всички медии, които към 6-и април са привлекли средства от политическите формации:

Мониторингът показва, че отново има медии, които публикуват агитационно съдържание, но не са обявили сключени договори. Такъв пример е вестник Старозагорски новини, който отвъд рекламни банери на партиите, има и цяла секция „Избори” с предизборни материали, но последните обявени на страницата им споразумения са от парламентарните избори от октомври 2024 г.

Разбира се, мониторингът не отчита всички договори, които са сключени - някои или не са прикачени, или не са финализирани и изплатени, поради което не са попаднали в обхвата на изследването на "Отворен парламент".

