Радев се срещна с човек на Тръмп: Има ли новини за визите?

Министър-председателят Румен Радев е провел среща с Артър Милик, който изпълнява длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на Съединените американски щати, научаваме от прессъобщение на правителствена информационна служба. Милик е на посещение в България и е бил в Министерски съвет за среща с министър-председателя в днешния ден, се казва още в съобщението до медиите.

Какво обсъждаха?

По време на срещата бяха обсъдени теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях.

Не се предоставя повече конкретика за срещата.

Срещата идва дни след като министър-председателят е разговарял с американския президент Доналд Тръмп за визите за САЩ. ОЩЕ: "Настойчиво поставих въпроса": Радев разговарял с Тръмп за визите и американските самолети в София

Кой е Милик?

Артър Милик е старши служител в Бюрото по европейски и евразийски въпроси. От януари 2025 г. той заема длъжността главен заместник-директор на екипа за планиране на политиките на държавния секретар. Преди това е бил изпълнителен директор в Института Клеърмонт, където е специализирал политическа философия и външна политика. Той е редовен лектор в програмите за стипендии на Института Клеърмонт. Другият му правителствен опит включва работа в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, където се фокусира върху войната срещу тероризма и политиката в корабостроенето. Започва кариерата си в Института „Хъдсън“, където работи по военноморска стратегия. От 2014 до 2020 г. Милих е бил заместник-директор на Центъра за американски изследвания и стипендиант на фондация „AWC Family Foundation“ в The Heritage Foundation. Неговите трудове са публикувани в академичните и водещите издания, включително в Claremont Review of Books , World Affairs , National Affairs и Perspective on Political Science . Образованието му е получил в университета Емори, Чикагския университет и Католическия университет на Америка. ОЩЕ: Американски военни самолети в София - какво всъщност се случва?