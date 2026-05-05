"Парите ги няма": Министър Найденов за скандал с 569 млн. лв. за свлачища

569 млн. лева са били осигурени за укрепване на републиканската пътна мрежа и превенция на свлачищата в страната още през 2019 г. Част са раздадени авансово. Но къде са те към този момент трябва да кажат полицията и прокуратурата. Това заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов в ефира на Нова телевизия. Той определи случилото се край Смолян като "трагедия, защото хората от града нямат връзка с Пампорово".

По отношение на раздадените пари за превенция на свлачища, Найденов обясни, че фирмите, които са ги получили, не могат да започнат работа, защото нямат нужната документация.

По думите на служебния регионален министър свлачището там не е било регистрирано.

Относно предложението да се възстанови стар път с дължина около километър и половина, разположен над свлачищната зона, той обясни, че не може да каже дали може да се ремонтира обходния черен път през планината. Като основни трудности той посочи терена и факта, че територията през, която преминава, не е държавна собственост. "Дори и да се направи път там, той ще бъде тесен и най-вероятно еднолентов", подчерта Найденов.

"Ремонтът на основния път ще отнеме между 6 месеца и 2 години", смята министърът.

Пари за пътища

Найденов сподели и че за два месеца е успял да осветли всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. "Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничават и да намаляват. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата", каза той.

Финансови загуби за региона

По-рано представители на хотелиерския бранш в региона се оплакаха, че заради свлачището региона страда. От туристическия бранш заявиха, че около 20% от резервациите в хотели в Пампорово и Смолянска област около майските празници са анулирани. Браншът предупреждава за значителни финансови загуби в разгара на подготовката за летния сезон.

Председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева каза, че проблемът не засяга само курорта Пампорово, а цялата местна икономика - малките семейни хотели и къщи за гости, доставчиците и услугите в региона. „Едва ли ще успеем да спасим летния сезон изцяло, но се надяваме поне да осигурим алтернативен достъп в рамките на два-три месеца“, коментира Старчева.