Йотова: Хората дадоха мандат за ред, справедливост и край на кризата (ВИДЕО)

30 април 2026, 10:38 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Рекордна избирателна активност и ясно изразена обществена воля дадоха нова тежест на 52-рото Народно събрание. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на парламента, подчертавайки, че близо 789 000 гласа повече спрямо предходния вот са категоричен знак за възстановено доверие в институциите.

В изказването си тя отхвърли внушенията за апатия и разпад на обществената връзка с политиката. "Доказахме, че сме общност с гражданска енергия", посочи Йотова и допълни, че именно активността на хората е била решаваща за ограничаване на купения и контролиран вот, въпреки усилията на институциите. 

Президентът очерта като водещ приоритет справянето с дълбоките неравенства в обществото. По думите ѝ те не се изчерпват с доходите, а засягат достъпа до образование, здравеопазване и равни възможности за развитие. "Голямата цел на всички ни е да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост", заяви тя и подчерта, че законите трябва да важат еднакво за всички.

Йотова акцентира и върху социалното напрежение, породено от високите цени и разходи за живот. "Никоя власт не може да остави хората сами срещу цените и сметките", заяви тя.

Външнополитическата обстановка също намери място в речта ѝ. Според президента войните и конфликтите вече влияят пряко върху ежедневието на българите и пораждат напълно оправдани страхове. В този контекст тя призова страната да заеме по-уверена позиция в рамките на Европейския съюз. "Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство", каза Йотова и подчерта, че гласът на страната има същата тежест като този на останалите държави членки.

Държавният глава определи изборите от 19 април като повратен момент и знак за желание за край на политическата криза. Според нея постигнатото абсолютно мнозинство е ясен мандат за управление с очакване за стабилност, ред и реално разделение на властите, както изисква конституцията.

В заключение Йотова благодари на гласоподавателите и отчете като важен и избора на онези, които са предпочели да не участват във вота, като сигнал, който също трябва да бъде разчетен от политиците.

Ивайло Анев Отговорен редактор
Илияна Йотова 52 Народно събрание
