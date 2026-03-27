Найден Тодоров: В момента Национален фонд "Култура" е източник на скандали

Министерството на културата (МК) беше блокирано по субективно-обективни причини, каза служебният министър на културата Найден Тодоров в интервю за БНТ. "Всички знаем, че е имало голяма смяна на кадри, над 80 човека са били освободени. Логично е, когато влязат нови лица, а някои от местата са незаети и до момента, че ще отнеме време тези нови лица да навлязат", добави той.

"Навсякъде по света, особено когато говорим за държавна администрация, е важно да има приемственост, да има институционална памет – какво се е случвало, как се случва и как продължават процесите. И това няма нищо общо с промяната в политиката. Тук говорим за това дори как се извършва промяната в политиката", каза Тодоров. По думите му, когато се извършват прекалено много смени на административно ниво, каквото и да е желанието ни за посока в културната политика, в крайна сметка, няма кой да го извърши.

Национален фонд "Култура" е източник на скандали

"Националният фонд "Култура" беше в много тежко състояние, каза министърът. "Ние се опитахме да задействаме нещата и мисля, че те вече работят. Въпреки огромното закъснение с цяла година, в рамките на последния месец е свършена страшно много работа. Но нека да сме честни – за един месец не може да се свърши работата за цялата година. Въпреки това хората работят на много бързи обороти", каза Тодоров.

По думите му фонд "Култура" би следвало да бъде най-ценният инструмент на държавата за създаване на културни политики, а в момента е източник на скандали. Тодоров добави, че при встъпването си е заварил няколко разгледани проекта от стотици подадени, което е довело до тежки последици за кандидатите. При неразплатени около 500 хиляди лв., в края на годината са били върнати над пет милиона лева, което според Тодоров се дължи на липсата на кадри.

"Тази система, която работи в момента в сценичните изкуства, отдавна не функционира", каза още Найден Тодоров и добави, че проблемите не са само там: "Други проблеми има в музеите, трети проблеми има в читалищата и така нататък. За археологията няма да отварям темата". "Повече не може да замитаме нещата под килима", добави той.

Според Найден Тодоров трябва да има ясно разграничение между изкуство и развлекателна индустрия, като двете трябва да се развиват паралелно, без да се сблъскват едно с друго. По повод подготовката за отбелязването на 150 години от Априлското въстание, Тодоров каза, че Министерският съвет вече е одобрил допълнително финансиране по предложение на МК, което ще подпомогне инициативи в цялата страна под мотото "Мечтата България".

