Депутатите на Радев намекнаха за смени в КЗК и КЗП: Ще удари ли "Прогресивна България" пазара?

12 май 2026, 8:39 часа 251 прочитания 0 коментара
Бившият министър на земеделието, а сега народен представител от "Прогресивна България" на Румен Радев - Явор Гечев бе категоричен, че се предвиждат и смени в регулаторите с мотив, че „смени винаги стават“. В студиото на bTV той заяви, че ПБ не иска да удря веригите и пазара, а просто да ги накарат да спазват правилата и да са толерантни към потребителите и доставчиците. Още: "Пирове по време на чума": "Прогресивна България" предлага "справедлива цена" за храните

Какво предлага "Прогресивна България"?

Той обясни, че в Закона за защита на конкуренцията ще бъдат записани нелоялните търговски практики. В много от случаите на големите вериги не е така и цената се образува по друг начин. Ще бъдат забранени всички тези практики, които не могат да определят цената.

„Ние не ограничаваме цените, а искаме регулаторите да знаят това. Въвеждаме и редица други неща, като съвместно господстващо положение за прекомерно високи цени. Това ще доведе до подреждане и изсветляване на сектора. Аз лично очаквам повдигане на цените на доставчиците на производителите и леко сваляне на цените“, коментира Гечев.

Той заяви, че ПБ не казва колко да е цената, а как се формира тя.

В Закона за защита на потребителите, „Прогресивна България“ предлага понятието „прекомерна справедлива цена“.

Ток уточни, че най-вероятно ще има и мерки срещу скъпите горива. „Присъствал съм на определени разговори, но нека да оставим изпълнителната власт да обяви мерките“, призова народният представител.

Министерство на земеделието Явор Гечев Румен Радев Прогресивна България 52 Народно събрание
Антон Иванов
