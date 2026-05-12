Депутатите на Радев намекнаха за смени в КЗК и КЗП: Ще удари ли "Прогресивна България" пазара?

Бившият министър на земеделието, а сега народен представител от "Прогресивна България" на Румен Радев - Явор Гечев бе категоричен, че се предвиждат и смени в регулаторите с мотив, че „смени винаги стават“. В студиото на bTV той заяви, че ПБ не иска да удря веригите и пазара, а просто да ги накарат да спазват правилата и да са толерантни към потребителите и доставчиците. Още: "Пирове по време на чума": "Прогресивна България" предлага "справедлива цена" за храните

Какво предлага "Прогресивна България"?

Той обясни, че в Закона за защита на конкуренцията ще бъдат записани нелоялните търговски практики. В много от случаите на големите вериги не е така и цената се образува по друг начин. Ще бъдат забранени всички тези практики, които не могат да определят цената.

„Ние не ограничаваме цените, а искаме регулаторите да знаят това. Въвеждаме и редица други неща, като съвместно господстващо положение за прекомерно високи цени. Това ще доведе до подреждане и изсветляване на сектора. Аз лично очаквам повдигане на цените на доставчиците на производителите и леко сваляне на цените“, коментира Гечев.

Той заяви, че ПБ не казва колко да е цената, а как се формира тя.

В Закона за защита на потребителите, „Прогресивна България“ предлага понятието „прекомерна справедлива цена“.

Ток уточни, че най-вероятно ще има и мерки срещу скъпите горива. „Присъствал съм на определени разговори, но нека да оставим изпълнителната власт да обяви мерките“, призова народният представител.

