Македонският външен министър обвини българския в лъжа: Не сме имали среща, не ни наричайте северномакедонци

Македонският външен министър Тимчо Муцунски обвини новият първи дипломат на България Велислава Петрова, че невярно тълкува краткия им разговор в Брюксел като среща.

"Във връзка с изявлението на новата ми българска колежка, Велислава Петрова Чамова, бих искал да поясня, че днес не сме имали официална двустранна среща. Имахме кратка размяна на думи в кулоарите на едно събитие, в присъствието на няколко колеги. Щом едноминутен разговор се нарича "среща", значи днес наистина сме имали много "срещи"", написа във Фейсбук Муцунски.

Той визира разговор между него и Петрова на неформална закуска в Брюксел, в която участваха страните от Западните Балкани.

"Не сме северомакедонци"

Външният министър на Скопие възропта и срещу употребата на термина "северомакедонски" в изявление на българската му колежка.

"Същевременно бих искал да напомня, че употребата на термина "северомакедонски" за позоваване на македонския народ е неправилно и неуместно. Македонците са си македонци. Това не е въпрос на политика, а на фундаментално уважение към идентичността и достойнството на един народ. В дипломацията точността не е формалност. Тя е отражение на уважението. И, както казах на Велислава, надявам се, че скоро наистина ще проведем среща - в приятелска и позитивна атмосфера, насочена към изграждане на добросъседски отношения и общото ни европейско бъдеще", коментира Муцунски.

Позицията на Петрова

По-рано стана ясно, че Петрова е призовала колегата си Тимчо Муцунски Македония да използва прозореца за разширяване на ЕС, който се отваря следващата година с Черна гора и Албания през следващите години, иначе, по думите й, може да загуби.

"България има ясно изразена позиция, която от 2022 година вече не е двустранен въпрос, а е въпрос на дискусия между Европейския съюз и държава-кандидат. Днес беше препотвърдена тази позиция. Аз се радвам, че това е една от позициите, за които ние имаме много широк политически консенсус в България и това е нещо, което казах и на нашите северномакедонски партньори. Ние очакваме да видим от тяхна страна действия - да покажат, че те имат цялата политическа готовност наистина да вървят напред по своя европейски път. България остава изключително подкрепящ фактор и за нас също е добре да видим активност и силна дейност от тяхна страна по линия на договореностите, които са постигнати", заяви Петрова.

"Това, което аз отбелязах за тях е, че имат уникалната възможност да видим, че държави като Черна гора и Албания имат сериозен напредък. Този прозорец за разширяване може да се отвори в следващите години и, ако те не използват тази възможност, всъщност може наистина да загубят. Така че ги приветствах да се придържат към постигнато споразумение от 2022 година и да направят необходимите политически крачки, така че, да отворят собствения си европейски път", допълни тя.