Пеевски и Борисов останаха без охрана от НСО

Санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски вече няма да бъде пазен от Националната служба за охрана. Това обяви самият той в социалните мрежи. Новината идва седмица след като стана ясно, че има решение за промяна в режима на охрана на депутата.

Информацията тогава гласеше, че трима служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), ангажирани досега с личната му охрана, вече са оттеглени. Източници, запознати с решението, потвърдиха неофициално, че заседанието е проведено след изборите. По тяхна информация причината за оттеглянето на баретите е преценка, че нивото на заплаха не оправдава досегашния обем от охранителни мерки.

Борисов също е без охрана

Малко по-късно стана ясно, че и охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от Националната служба за охрана е била свалена. "При всички случаи изглежда като емоционално и в никакъв случай не е институционално решение. Тук не става дума за Борисов, става дума за бивш министър-председател, и бивш главен секретар на МВР", коментира депутатът и бивш вицепремиер от ГЕРБ Томислав Дончев.

"Добра новина"

"Бях информиран от ген. Тонев (Емил Тонев, началник на НСО, бел. ред.), че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана", написа днес (13 май) Пеевски. Припомняме, че в състава на комисията влизат началникът на НСО Емил Тонев, временно изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев и председателят на ДАНС Станчо Станев.

"Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина", допълни санкционирания за корупция депутат.

Охраната на депутатите

Припомняме, че миналата седмица стана ясно, че управляващите от "Прогресивна България" няма да подкрепят законодателни промени, насочени конкретно към сваляне на охраната на Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това стана ясно от декларация на парламентарната група, представена от депутата Антон Кутев от трибуната на Народното събрание. От формацията заявиха, че решенията, свързани с държавната охрана, трябва да се взимат от компетентните институции, а не от парламента.

"Народното събрание на република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения", заяви Кутев.

По думите му управляващото мнозинство няма намерение да приема закони, насочени към конкретни личности.

"Ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждават институциите да изпълняват личните им прищевки", каза още депутатът.

С позицията си партията на Румен Радев на практика отхвърли предложението на ПП и ДБ за промени в закона, според които НСО да може да охранява единствено председателя на парламента, но не и останалите народни представители.