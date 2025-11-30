Войната в Украйна:

Бюджет 2026 е грешка: Властта си призна за греховете

30 ноември 2025, 18:47 часа 517 прочитания 0 коментара
Грешка е Бюджет 2026. Това призна народният представител от ГЕРБ и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Делян Добрев в студиото на Нова телевизия. На въпрос дали управляващите са сбъркали за бюджета, той каза, че не харесвал бюджета, но се сдържал от критики, понеже бил от управляващото мнозинство. Още: Спирала от високи данъци, бомби и отрова: Асен Василев за Бюджет 2026

Стигна се до този вариант на бюджета, понеже ГЕРБ имат половината депутати, за да мине, а в управлението има две леви партии, обясни Добрев, като уточни, че втората лява партията са "Новото начало", която се държи като такава.

Бюжетът фактически е изтеглен

Бюджетът е фактически изтеглен, но ако се изтегли процедурата, това означава, че 2026 година започваме без бюджет, допълни още депутатът от ГЕРБ и уточни, че в следващите две седмици бюджетът може да бъде напълно коригиран.

Относно протестите Делян Добрев съжалявал, че хората са манипулирани и обясни, че те не знаели за какво точно протестират.

Той отправи критики към ПП-ДБ и запита, ако не с ГЕРБ, с кой ще управляват коалицията. По думите му това е несериозно.

Добрев изтъкна, че ГЕРБ не се чувства добре в настоящата коалиция. ГЕРБ се изхабяват в тази коалиция, категоричен бе той и обясни, че на партията му се налагало да приемат леви бюджети, въпреки че партията е център дясно.

При нови избори ПП-ДБ и "Ново начало" ще имат почти еднакъв брои депутати, според него. Делян Добрев се надява този бюджета вече да не е толкова ляв, след като се преработи следващите седмици.

Антон Иванов
