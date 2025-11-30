Оттегляне или ремонт на Бюджет 2026: Теменужка Петкова отговори на Асен Василев

Целта е да се създаде напрежение, да има нови предсрочни парламентарни избори и да се опорочи процесът по въвеждане на еврото в България. Поводът за всичко това е приемането на Бюджет 2026. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова в предаването „120 минути“ по bTV. Трябва да се намери компромисен вариант, който да бъде в интерес на всички, призова тя, като не отговори на зададените въпроси дали ще се оттегли или ще се ремонтира държавният бюджет.

Още: Младите хора не могат да бъдат купени с 50 или 100 лв., а искат условия, при които ще продължат да живеят и да се реализират

Теменужка Петкова увери, че управляващите ще направят всичко възможно до края на 2025 година да има приет Закона за държавния бюджет. И призова всички парламентарни групи да бъдат смирени и да проявяват разум за приемането на държавния бюджет на прага на еврозоната.

Според нея най-важното в настоящата ситуация е, че е възстановен диалогът между бизнес и синдикати. „Изпратени са предложения от бизнеса и от синдикатите в приходната и разходната част на бюджета. Сигурна съм, че ще намерим решението на всички поставени въпроси на бюджета“, убедена е Петкова.

Финансовият министър не отговори директно и на въпрос дали е необходима оптимизация на държавната администрация, а уточни, че трябва задълбочен анализ. Не каза и дали ще бъдат намалени увеличенията на заплатите в сектор „Сигурност“ и служителите в обществения сектор.

Още: Спирала от високи данъци, бомби и отрова: Асен Василев за Бюджет 2026

Теменужка Петкова обаче увери, че няма да се увеличава ДДС в бюджета като алтернатива на други данъци.

Теменужка Петкова vs Асен Василев за парите

Снимка: БГНЕС

По думите ѝ бюджетът отразява случилото се в обществено-политическия живот на България през последните 5 години.

Според нея порочна е политиката да се наложи дефицит от 3%, при положение, че Законът за публичните финанси казва каква е целта. По време на управлението на ГЕРБ дефицитът е бил и на излишък, посочи Петкова. За нея е порочна политиката с еднократни приходи да се финансират постоянни разходи. Когато през 2021 г., когато Асен Василев бе служебен финансов министър взе парите за АМ „Хемус“ и тези средства се дадоха на пенсионната система, даде пример финансовият министър.

Тя посочи, че 1.9 млрд. лв. са взети от Българския енергиен холдинг (БЕХ) отново от Асен Василев. Нито има структурни проекти в енергетиката, нито нищо, разкритикува Теменужка Петкова.

Още: Отвори ли се кутията на Пандора с бюджета: Синдикати и работодатели на примерна Тристранка