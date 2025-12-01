"По заповед на Пеевски": Барети, водно оръдие и опит за силово прекратяване на протеста довечера? (СНИМКИ и ВИДЕО)

По повод подготвените от столичната полиция контролно-пропускателни пунктове на входовете на протеста срешу бюджета в понеделник вечерта и относно медийните спекулации за организирани провокации и ескалации на напрежението, лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев разтълкува действията на МВР и заявките, че ще искат прекратяване на протеста "при определени условия".

Припомняме също така, че Гражданското сдружение "БОЕЦ" публикува твърдения, че МВР подготвя "палежи и физически сблъсъци между протестиращи". Според тяхна информация цивилни служители на ГДБОП и СПС и лица от криминалния контингент от София и Перник организират провокации и саботажи по време на предстоящите протести. Още: "Нещо се готви": Протестиращите с инструкции какво да носят срещу сълзотворен газ

"Това, което МВР не ви каза, са:

Специализиран отряд за борба с тероризма - баретите, които пазят и Пеевски е вдигнат в повишена готовност.

Спрени са отпуски и командировки в МВР.

Към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.

След среднощна оперативка е решено да бъде подготвено е водното оръдие.

Разработен е сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията", написа Мирчев.

Той е катерогичене, че това няма да уплаши хилядите, които ще дойдат на площада. "Те са гневни и всички опити за репресия са обречени на провал. Ясно е, че тези заповеди идват от Пеевски. Сходна бе реакцията на МВР преди Росенец. В примитивната му глава картината е следната: вдигаме на МВР заплатите, а те ще ни защитават, за да останем на власт. Излезте довечера, за да им покажем, че сме свободни хора и няма да управляват със страх", призовава още опозиционният лидер.

Още: "Не ходете сами и снимайте всичко": Съвети как да се подготвите за протеста довечера

МВР пак отрече

Подобно на протеста от миналата сряда, МВР разпространиха ново съобщение, в което уточняват, че не са прекратявани отпуски на служители, както и че няма да се включват баретите в охраната на протеста.

"Във връзка с поредни неверни твърдения, разпространявани в социалните мрежи, Пресцентърът на МВР уточнява: Категорично не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към ГДЖСОБТ. Дирекцията работи в нормален режим, спазват се графиците на полагаемите се почивки на секторите. Включително - част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи", пишат от ведомството на Даниел Митов.

Списъци и заглушен сигнал

В друга публикация в социалните си мрежи Мирчев разказва как шефът на полицията в Кюстендил се е обадил на координатор на протеста, за да поиска списък на гражданите, пътуващи за протеста в София. В тази връзка Мирчев призовава гражданите да не дават обяснения, ако получат обаждане от началник на полицията или бъдат спрени от полицаи по пътя към София или друг протестиращ град с въпрос дали отиват на протест.

Другият съпредседател на "Да, България", Божидар Божанов, предупреди за нов възможен случай на заглушаване на мобилния сигнал.

Още: Полицаите са ни все по-скъпи: МВР не иска да се отърве от пенсионерите си заради многомилионни обезщетения

Помощ на място

Междувременно младите медици обединени от Национален протест "Бъдеще в България" ще оказват медицинска помощ на пострадали по време на протеста. "Ще бъдем в Триъгълника на властта. Ще носим неща, необходими за оказване на първа помощ при нужда и за промивка при пръскане със сълзотворен газ", пишат младите медици.

"Ще ни познаете по отличителните знаци - медицински маски и ръкавици", посочват те и призовават за мирен протест.

Иначе в понеделник вечер протеста отново е срещу проектобюджета за 2026 година и е под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат!". Той ще се състои от 18.00 часа пред старата сграда на Партийния дом. Протести са обявени още във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Добрич, Сливен, Ловеч, Нова Загора, Гоце Делчев и др.