01 декември 2025, 12:30 часа 534 прочитания 0 коментара
"Не ходете сами и снимайте всичко": Съвети как да се подготвите за протеста довечера

В навечерието на очаквани масови граждански протести активистът и ветеран от демонстрациите Иван Калчев публикува във Facebook обширен пост, в който предупреждава, че днешните събития може да се окажат исторически. По думите му ситуацията напомня ключови моменти от последните три десетилетия – 1997 г., 2009 г., 2013 г. и 2020 г. – но този път има нов елемент: внезапното политизиране на най-младото поколение.

Калчев, който от десетилетия е на протестните линии и има три ареста зад гърба си, насочва посланието си именно към тях – хората на 20+, за които това може да бъде първо участие в по-мащабни демонстрации. Той подчертава, че младите са смятани за по-умни и по-адаптивни от предишните поколения, но и че непознаването на протестната динамика крие рискове. Още: "Нещо се готви": Протестиращите с инструкции какво да носят срещу сълзотворен газ

Да не се ходи сам – първо правило

Калчев е категоричен: на протест не се отива сам. Препоръчва демонстрантите да се организират с приятели, да се движат заедно и да се приберат заедно. Подчертава, че самотните участници са уязвими, особено при ескалации и при опити за изолиране и арести от страна на полицията.

Мобилните данни – само за онези, които излъчват

Активистът призовава участниците да спрат мобилните си данни, за да не претоварват клетките. Изключение правят само стюардите на протеста и хората, които излъчват на живо. Ако връзката се скапва, Калчев предлага групата да мине в самолетен режим, като един човек следи онлайн информацията. Още: Хит преди бунта довечера: Безплатна занималня за децата на протестиращите

Какво да не се носи

"Не носете джобни ножчета и нищо подобно на оръжие", предупреждава той. Според него е вероятно да има КПП-та, които да конфискуват дръжки за знамена. За импровизирани дръжки препоръчва хартия и тиксо.

Съвети за първата линия и за тези в подпомагащи роли

Към по-буйните участници Калчев се обръща директно – ако ще стоят на първа линия, да се подготвят като за спортен контакт. Спортни каски, ски очила, мото екипировка и дебели ръкавици могат да предпазят при сблъсъци или хвърлени димки.

Жените, които по думите му често поемат ролята на "артилерията с телефони", се насърчават да снимат постоянно, да имат заредени батерии и пауър банки и да бъдат готови да излъчват на живо, ако ситуацията се влоши. При очаквано използване на газ те могат да окажат помощ на обгазени протестиращи. Още: Пловдив отсвири Коледа, излиза редом със София на протест: Не може шопите да ни защитават

Справяне със сълзотворен газ

Калчев подчертава, че реални неутрализиращи препарати няма. Най-важна е превенцията: защитни очила, маски и алкохолни кърпички за почистване на лицето. "Не се търкайте – капчици по ръцете ще влошат положението", предупреждава той.

Провокатори и поведение спрямо полицията

По думите му провокатори ще има със сигурност – "200%". Съветва да бъдат изолирани и снимани преди и по време на действията им. Още: Протестите ще ескалират, черен лебед ще мине пътя на кабинета: Предупреждение от Димо Гяуров

"Ние не протестираме срещу полицията!", подчертава Калчев. Той напомня, че в системата има и читави служители, но и че всички са въоръжени. Призовава за избягване на излишна конфронтация и отбелязва като цивилизационен успех факта, че за 36 години в България няма застрелян протестиращ.

Тактика: пехота, маневри и дисциплина

Калчев описва тактика, напомняща древните бойни линии: демонстрантите да стоят плътно един до друг, особено при сблъсъци с кордони. Зад първите редове трябва да има хора, които снимат.

Предлага и по-напреднали маневри – бързи прегрупирания, за да се объркват статичните полицейски схеми. Но предупреждава: "Внимавайте кой се опитва да режисира такива маневри!" Още: "Поколението Z излезе на площада": Иво Мирчев обясни за протестите за бюджета

"Артилерията": какво да се хвърля – и какво не

Калчев е категоричен: не трябва да се хвърля нищо по полицаите без основателна причина. Онези, които хвърлят предмети само за провокация, той определя като провокатори, които ще бъдат снимани и разобличавани.

За призивите за разотиване

"Няма да слушаме никакви призиви за разотиване, докато още има мръшляци в сградата!", пише Калчев. Според него, ако протестът прерасне в нощна обсада, хората трябва да се редуват – почивки, храна, умерено пиене, затопляне – и връщане на линията. Още: Бюджет 2026 е грешка: Властта си призна за греховете

Ако бъдете арестувани

Съветът му е прост: никаква съпротива. Да се пазите от удари, без да се заяждате. В буса – дискретно да се извади телефонът и да се пусне лайв или да се набере адвокат.

В районното, казва Калчев, има само една дума: "АДВОКАТ". Нищо да не се подписва без правна защита. Ако документът е неизбежен – вместо подпис може да се напише "ИСКАМ АДВОКАТ". Още: Оттегляне или ремонт на Бюджет 2026: Теменужка Петкова отговори на Асен Василев

В поста си той публикува и контакти на адвокати, които ще бъдат на разположение за задържаните. Сред първите е адв. Полина Велчева – 0878526365.

