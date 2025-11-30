Спирала от високи данъци, бомби и отрова: Асен Василев за Бюджет 2026

Бюджет 2026 не може да бъде преработен. Към бюджета се прилага тригодишна прогноза и там е записано какво ще се случва с разходите, приходите и мерките в бюджета в следващите 3 години. Основният проблем е, че бюджетът ни вкарва в спирала от много високи данъци. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев в предаването „120 минути“ по bTV.

Още: Gen Z революция? Асен Василев и рок група възпяха "Кой разпореди това безобразие!?" в дискотека (ВИДЕО)

По думите му големият проблем е, че трябва да се преработи какво точно да бъде иззето от хората. Според него хората не искат да плащат по-високи данъци, защото тези средства се вземат от тях. Aсен Василев се защити като бивш финансов министър и заяви, че когато той е правил бюджета на държавата, е дал повече права на хората.

Две предупреждения към Даниел Митов и Бойко Борисов

Снимка: БГНЕС

Още: "Грешка от прекаляване": Изтръгнатият микрофон на Асен Василев докара още хиляди на протеста

„В бюджета увеличенията са около 2 млрд. евро допълнителни разходи. Това, което е заложено в бюджета е 8 млрд. евро увеличение на разходите, особено в сектор „Сигурност“ и Антикорупционната комисия“, отчете Василев.

Според него като Бойко Борисов не иска да предлага постна пица чрез бюджета, нека го направи честно и правомерно. „Точно този тип разделение на обществото е най-отровното в бюджета и трябва да бъде преработено“, настоя Асен Василев.

Той добави, че не трябва да се залагат бомби, които ще доведат до по-голямо преразпределение на средствата. „Ще вдигнат преразпределението, ще вдигнат данъците и ще се откажат от парите от Европа. Те искат тези пари да ги заместят от заплатите на всички български граждани“, подчерта Василев.

Асен Василев се обърна към министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради това, че се готвят провокации на протеста. „Протестът ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите и да не позволите на различните групи от Новото начало да не прокарват провокаторите си на протеста“, апелира Василев.

Той се обърна и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да оттегли напълно Бюджет 2026 и да се преработи основно. Асен Василев е готов да работи на Коледа и на Нова година, за да се приеме бюджетът.

Още: Борисов обяви какво ще се промени в бюджета, Мирчев и Василев го атакуваха пред медиите (ВИДЕО)