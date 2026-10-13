"Не е истина, че не сме подготвени": Стоянов обясни защо България не въздейства огнево на дроновете в Черно море

"Две безпилотни летателни сиснтеми ще бъдат разположени на нашето Черноморие. Повече извън териториалното море няма как да въздействаме огнево. нямаме право да го правим", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред комисията по отбрана в 52-ото Народно събрание след поредната атака с дронове срещу търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море. Той заяви, че Министерство на отбраната реагира съгласно плановете на ВМС и ВВС. "Там ясно е записано какъв е ангажиментът конкретно втези ситуации", каза още Стоянов.

"Държавата е подготвена"

Министърът не е съгласен, че държавата не е подготвена.

"Държавата е подготвена и беше подготвена и реагира абсолютно правилно. Защо са ударени корабите с дронове. Причината е конфликтът. Резултатът, че такива ситуации най-вероятно ще продължат да се случат. Няма нито една организация, не само в България, и в Украйна, и в Русия, която да предотврати такива инциденти", каза още Стоянов.

Той е убеден, че няма системи, които могат да наблюдават на 130 км. дронове.

"Инцидентите с корабите от началото на конфликта са над 600, не само в нашата изключително икономическа зона, а в целия регион. Да говорим как България не е подготвена, то тогава да кажем, че Турция и Румъния не са подготвени. Не е коректно в това отношение", добави още министърът.

По думите му държавата разполага с това, което политиците са осигурили. "За 6 месеца, ако очаквате, че правителството и Министерство на отбраната ще преобърнем системата и ще я направим на 100% адекватна на заплахите, няма да стане. Даже и с 3,2 млрд., по простата причина, че парите не дават способности", добави още Стоянов. ОЩЕ: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев