"Не мога да проследя всички емоционални изблици": Йотова за напрежение между Радев и Борисов

27 септември 2025, 12:19 часа 142 прочитания 0 коментара
„Аз не мога да проследя всички емоционални изблици на г-н Бойко Борисов. За мен е по-важно да имаме сериозна дискусия за това, което предстои за страната ни, защото до този момент нито едно от гръмките обещания на правителството и на мнозинството в парламента – че ще преминем плавно към курса на еврото, не е изпълнено“. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова от село Маджарово пред журналисти, където взе участие в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи.

Думите ѝ са по повод вчерашната словесна престрелка между лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и държавния глава Румен Радев.

Борисов водеше война с всички политически партии

Тя уточни, че колкото повече институции се създават, колкото повече контролни органи и се увеличават правомощията им, толкова повече този процес не може да бъде овладян. А що се отнася до репликите към президентската институция – вижте, очевидно е, че има кампания срещу нея, в навечерието сме и на президентски избори само след една година. Така, както 12 години Борисов водеше война с всички политически партии – и свои, и чужди, така ще бъде очевидно и в тази една година, коментира Йотова.  

„За мен по-важни са съществените въпроси за България, а не какво той мисли за президента или въобще за нашата работа“, заяви вицепрезидентът.

Антон Иванов
