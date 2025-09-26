Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? (ВИДЕО)

"Кажете ми - аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически?". С тези думи президентът Румен Радев продължи полемиката с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано отговори на думите на държавния глава с обвинението, че президентът има лошо възпитание и че за него е партиен лидер. Припомняме, че вчера президентът каза, че Борисов като мандатоносител е ортак на Пеевски, а остналите управляващи шутове и обслужващ персонал.

Президентът не е съгласен с обвиненията, че не проявявам кооперативност да работи с правителството.

"Напротив. От първия ден на това правителство аз протегнах ръка. И писмено, и устно съм се обаждал на премиера и на министри, за да се свърши работа в интерес на България. Организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции, как да градим просперираща държава с нови технологии, да привличаме инвестиции и убеждаваме да се инвестира, тук, в България и да имаме по-висок икономически ръст", посочи още Радев. ОЩЕ: "Аз президент нямам, имам партиен лидер": Борисов обвини Радев в лошо възпитание (ВИДЕО)

Министрите бягали като пилци от президента

Държавният глава обаче обърна внимание, че министрите получават забрана именно от Борисов да стъпват на организирани от него мероприятия.

4Освен това имат забрана да стъпват там, където се появя. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде - неговите министри се разбягват като пилци, именно по указания на господин Борисов. Отивам да им върша работа в Япония, да сключа след десетилетия прекрасни отношения с Япония Декларация за стратегическо партньорство с японския премиер, в делегацията няма нито един министър", добави още Радев.

"Хемус" срещу "Боташ"

След като Борисов го пита за "Боташ", президентът го нападна за "Хемус".

"Призовавам обаче господин Борисов да направи така, че чувалите с парите от магистрала „Хемус“ да се върнат. Той знае много добре. Той ръководеше изграждането на магистралите, той беше нашият голям строител, лично контролираше всеки ден и определяше парите. Той трябва да знае къде са тези чували и нека направи така, че да се върнат. Ще му бъдем много благодарни", заяви още Радев. ОЩЕ: Вместо с Турция да работим заедно - ние сега предварително отиваме с изсулени гащи (ВИДЕО)