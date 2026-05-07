"Фалстарт за мнозинството": ДБ иска план за цените на горивата от Радев (ВИДЕО)

"Очаквахме мнозинството да излезе и да представи план за горивата, вместо план то започна с фалстарт - поучаване на опозицията. Нещото, което в най-голяма степен притеснява мнозинството е символното махане на охраната на Борисов и Пеевски", заяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента. Той напомни, че от "Демократична България" са разкрили, че става дума за фалшивите сигнали, които са направили така, че Борисов и Пеевски да имат охрана.

"Ние бяхме първите, които внесохме законодателно предложение, което не е за конкретни депутати, а което казва, че не трябва да има народни представители, които да се нуждаят от охрана от НСО, а да се ползват по общия ред на МВР", добави Мирчев.

"Демократична България" очаква от Румен Радев и "Прогресивна България" да покаже резултати и да има и факти. "За момента факти няма никакви. Единствените факти са, че охраната на Борисов и Пеевски остава", каза Мирчев и изброи още липсата на подкрепа от хората на Радев за временна комисия за имуществото на Пеевски.

Мерки за овладяване цените на горивата

Демократична България" предлагат 11 мерки за пазара на горивата, за да може цените да бъдат максимално благоприятни, но и да се запазип приницпа на конкуренция.

"Мерки за спестяване, като се стимулира градският, извдънградският междуселищният и жп транспорта, стимулиране на работата от разстояние, като се започне от държавния сектор. НАП да продължи контрола на бензиностанцията по Закона за еврото. Тук НАП трябва да контролира изключително стриктно. На принципа на Германия предлагаме всяка промяна на цените в бензиностанциите да бъде публикувана пред обществото и самите потребители да санкционират прекомерните повишения, като купуват от друго място", заяви депутатът Мартин Димитров.

От ДБ искат и постоянен преглед на резервите от горива, за да може, когато се наложи, да няма неприятни изненади.

"Не става с общи приказки, става с конкретни мерки и дано Радев и неговите хора и те да предложат как си представят нещата", добави депутатът от ДБ.