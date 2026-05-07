Ето какво трябва да знаете, ако искате да се включите в новата безплатна програма за саниране

Предстои да се обяви прием по втората безплатна програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. Бюджетът й е над 1,2 млрд. евро за финансиране до 2029 г.

Срокът за подаване на документи се обявява от общината и обикновено е 1-3 месеца. Затова е препоръчително етажните собствености да са подготвени.

Такъв призив отправят от "Спаси София" към желаещите да се включат в програмата.

Важните условия

Ако искате да кандидатствате, трябва да знаете следното:

1. Кандидатства целият блок - всички входове в сградата участват заедно. При "слепени" блокове също се кандидатства общо (с редки изключения).

2. Трябва регистрирано сдружение на собствениците, без него не може да се кандидатства.

3. Нужно е съгласие от съседите - минимум 67% за вземане на решение, а реално за изпълнение – почти всички (95–100% съгласие)

4. Ако има "изчезнали" собственици - при необитаеми апартаменти или неизвестни собственици, общината може да съдейства за издирването им.

5. Какво се финансира - изолация, фасада, покрив, общи части, конструктивни ремонти при нужда

"Очаква се санирането по текущата програма е 100% безплатно (без самоучастие), но все пак предстои обявяването й, когато условията ще са по-ясни. Ако обмисляте саниране – започнете от разговор във входа", призовават от "Спаси София".