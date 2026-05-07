Българската наука за тютюна: От традиция към иновация

Българската наука все по-уверено заема мястото си в развитието на съвременните технологии и изследвания. Институтът по тютюна и тютюневите изделия/ИТТИ/ направи сериозна крачка напред – с модерна апаратура, нов научен капацитет и собствени независими измервания на емисиите от нагреваеми тютюневи изделия.

Институтът по тютюна и тютюневите изделия в село Марково край Пловдив е част от структурата на Селскостопанска академия, в който се извършват комплексни научни и научно-приложни изследвания – от тютюневите семена, през растението тютюн, тютюневите изделия до емисиите от консумацията им. В института функционира единственият в България акредитиран лабораторен комплекс за изпитване на тютюн, цигари, цигарен дим, а от скоро и на аерозол от нагряване на тютюн. Лабораторията е с нова апаратура и капацитет за изпитване и на състава на течности за електронни цигари, никотинови продукти и коноп и е единствената в България, включена в списъка на Европейските акредитирани лаборатории съгласно Директивата за тюютневите изделия 2014б/40ЕС, както и в международната мрежа на СЗО TobLabNet.

Това поставя България в крак с най-новото технологично развитие в Европа и отваря възможност страната ни не само да следва, но и активно да участва в научните процеси, свързани с оценката на новите бездимни продукти. С внедряването на съвременни методи за анализ и работа по международни стандарти, ИТТИ вече има възможност да прави прецизни сравнения между аерозолите от нагряване на тютюн и традиционния цигарен дим.

Така българската наука заявява амбицията си да бъде равностоен партньор на водещите европейски лаборатории и да допринася с независими данни и експертиза в една изключително динамична и важна за общественото здраве сфера.

Един разговор за последните постижения на българската наука за тютюна в изследванията на емисиите от новите нагреваеми тютюневи изделия, излъчено по БНР -програма христо Ботев, с Маргарита Дочева, ръководител на лабораторния комплекс към Института по тютюна и тютюневите изделия

Подготовката за стартиране на изследвания на нагреваеми тютюневи изделия започва преди три години със закупуване на технически средства, така ли е?

Да, точно така, до преди 4-5 години нашата работа в лабораторията се състоеше само от изследвания на тютюн и цигарен дим.Това бяха двете матрици, които изследвахме. Но в световен план и в България се появиха нови тютюневи изделия - нагреваемите тютюневи изделия и ние започнахме и изследвания по тях. Подготовката започна преди три години, тогава закупихме технически средства и екипът започна теоритична подготовка. И преди месец стартирахме този процес. В България такива изследвания не са правени. Ние сме единствените, които започнахме такива изследвания.

Каква е разликата между нагреваемите тютюневи изделия и обикновенните цигари?

Човек пуши тютюн, за да задоволи своя никотинов глад. Никотин (бел. р. никотинът е естествена съствка на тютюна) до преди няколко години се поемеше с дима от цигари, пури, пурети, тютюн за лула, за наргиле и нарязан тютюн за ръчно свиване на цигари. Характерното за всички тези изделия е, че се консумират чрез горене - тютюна се запалва и гори. Това става при 1000 - 1200 градуса. При този процес на горене протичат различни химични процеси - една част от веществата се отделят от тютюна и се поемат от човек чрез дима. Така и никотина чрез изгаряне или нагряване се поема в оранизма. Друга част са така наречени пиролизни процеси - образуват се вещества, които са вредни за човека. И друга част от химичните процеси са вътрешномолекулни и междумолекулни образувания. И в резултат на пушене, на горене на самия тютюн, се образуват приблизително 8000 вещества, много от които са канцерогенни и тумороиницииращи, част от тях са известни като картан, който се натрупва в белия дроб на човек и предизвиква различни заболявания.

А при нагреваемите тютюневи изделия има тютюн с никотин, но те не горят. Няма ги тези химически и високтемпературни пиролизни процеси. Само се нагрява тюневия стик до 350 градуса, като при тази температура никотинът се отделя и дирекно преминава от стика към човешкия организъм. Човек задоволява никотиновия си глад, но не получава катран. В нагреваемите тютюневи изделия липсват всички тези 8000 вещества, които ги има в дима при цигарите и други тютюневи изделия.

Искате да кажете, че са по-малко вредни?

Абсолютно да. Не можем да говорим за безвредност щом става дума за тютюн и никотин. Но самия никотин не е канцерогенен, той е пристрастяващо вещество. Не се отлага в организма, той се поема и се изхвърля от организма след час- час и половина. Затова човек-пушач има нужда да пуши. Тези нови нагреваеми тютюневи изделия действат така - човек поема никотина, но в белия дроб не се натрупва катран и други вещества, както при конвенционалните цигари.

Кога очаквате да приключите и обобщите изследането?

Това , което досега сме успели да анализираме в нагреваемите тютюневи изделия е съдържание на никотин, на въглероден оксид, на азотен оксид, азотен диоксид. Продължаваме с определяне на канцерогенни и токсични вещества, които СЗО препоръчва да бъдат изследвани и намалявани. Предполагаме, че до края на лятото, началото на септември ще имаме един завършен вид, но това няма да е края. Ще продължим с изследванията и на други различни вещества.