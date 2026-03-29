Николай Нанков: Ще продължим да помагаме на спорта в Ловеч

"Последен кръг за „Осъм" в А група мъже днес. Срещу „Левски" (Левски) – мач, който не беше просто за точки, а за честта на един млад отбор. Нашите момчета се биха мъжки, обърнаха резултата и победиха! С колегите бяхме на мача. Много емоции и голям заряд! Поздравления и благодарим!". Това написа бившият министър на регионалното развитие и благоустройството и кандидат за депутат от ГЕРБ Николай Нанков във Фейсбук.

По думите му истината е, че този сезон не беше лек за ловешките хандбалисти. Контузии на ключови състезатели – Стивън Пенчев със съмнение за скъсани връзки, Денислав Иванов с операция, Александър Янев със счупени пръсти, проблеми и за вратаря Георги Тодоров. Но въпреки всичко отборът, воден от Виктор Симеонов, не спря. И отново показва характер, посочи Нанков.

"Този отбор е млад. Изграден от юноши. И точно това е най-голямата му сила. Даниел Иванов – само на 18, с шанс да стане голмайстор на първенството за втора поредна година и вече е капитан на юношеския национален отбор. Това не е случайност, това е талант, подкрепен с работа. Да не забравяме, че нашият „Осъм“ в шест поредни сезона неизменно бе в топ 4 на България", отбеляза кандидатът за народен представител.

"Днес тимът е на 6-о място. Но по-важното е друго – че се гради отбор с бъдеще. И ние сме горди с него и ще продължим да помагаме. И залата няма да оставим така - спортът в Ловеч заслужава условия, които отговарят на усилията на тези млади хора", завърши Нанков.

