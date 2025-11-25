Пожар в автосервиз изпепели две коли, мъж е обгазен

Два леки автомобила изгоряха при пожар в автосервиз в Димитровград, а мъж е обгазен при опит да извади колите от гаражните клетки. Това съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково.

Още: Още: Мерцедес изгоря в Благоевград (СНИМКИ)

Сигналът за пламъците е бил подаден в 10:00 ч сутринта. На място са били изпратени два екипа огнеборци. Предстои и уточняването на други материални щети. Първоначалните предположения за причините за пожара са човешка небрежност.

Още: Автомобил с български номер катастрофира и изгоря в Турция, има две жертви (ВИДЕО)