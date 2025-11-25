Блясък и провокативни тоалети: Дженифър Лопес на сватба за милиони (СНИМКИ)

Дженифър Лопес продължава да е в центъра на вниманието, съчетавайки музика, кино и бизнес начинания. С каквото и да се захване винаги идва с блясък, а всички погледи са вперени в нея. Звездата направи впечатляващо изпълнение по време на изключително пищна сватба в Индия. Нетра Манте́на - дъщеря на голям индийски фармацевтичен магнат, се омъжи за технологичния предприемач Вамси Гадираджу на церемония церемония в Тадж Лейк Палас в Удайпур тази седмица – дворецът, който се появява във филма за Джеймс Бонд от 1983 г. „Октопуси“. Джей Ло присъстваше като гост и изпълнител на пищното събитие, за което се смята, че струва около 6,7 милиона долара, пишат от Daily Mail.

Преди да се качи на сцената на сватбата, Джей Ло беше заснета заедно с младоженците, облечена в богато украсено сари и с изумрудени бижута.

По време на пищното събитие, тя изпълни някои от най-големите си хитове като "Waiting for Tonight" и "On The Floor", а гостите, сред които Дон Джуниър с приятелката си Бетина Андерсън, както и боливудски звезди като Ранвир Сингх и Мадхури Диксит, се забавляваха танцувайки на нейните песни.

Джей Ло демонстрира енергични танцови изпълнения в разнообразни провокативни тоалети, включително телесен и полупрозрачен черен боди костюм, като очарова гостите със своята "известна" фигура и сценично присъствие.

Какво предстои за Лопес?

След като изнесе впечатляващи изпълнения на сватбата на индийската наследница Нетра Манте́на в Удайпур, певицата вече се подготвя за нови концерти в Лас Вегас. След първоначалните дати, тя ще се завърне за шоута между 6 и 28 март 2026 г. в The Colosseum в Caesars Palace, като ще представи хитовете си пред феновете в Лас Вегас.

Освен музиката, Джей Ло се фокусира и върху киното и бизнеса. Най-новият ѝ филм, „Kiss of the Spider Woman“, излезе по кината на 10 октомври. Певицата също развива успешно козметичната си линия JLo Beauty, която наскоро спечели Beauty Innovation Award за най-добър продукт за очи на годината. В Instagram Джей Ло сподели, че е „истинска чест“ да получи това признание и благодари на всички фенове за подкрепата.

С всички тези активности – от концерти в Лас Вегас и филмови премиери до успешен бизнес с козметика – Дженифър Лопес продължава да доказва, че е една от най-влиятелните и многопластови звезди на своето време.

