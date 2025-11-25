Студиата „Мосфилм“ и музеите в Ленинградска област доставят дронове и системи за електронно заглушаване за руската армия под прикритието на „хуманитарна помощ“ за войната в Украйна. Покупките са станали възможни благодарение на правителствено постановление от 2022 г., позволяващо на регионалните институции да купуват стоки с двойна употреба за руската армия, съобщи Радио "Свобода".

Радев: Коалиция "Магнитски" бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато в Киев гърмят корупционни скандали

Довереникът на Путин

Ръководителят на „Мосфилм“ Карен Шахназаров, довереник на Путин, влезе в списъка със санкции на ЕС през 2025 г., но самото студио досега е ги е избегнало. През 2024 г. студиото вече предостави танкове на военните за използване като реквизит, а също така дарява средства за „благотворителна помощ за нуждите на СВО“. Според данни за държавните поръчки, част от тези средства действително са били изразходвани за дронове и системи за електронно заглушаване, пише изданието "Свобода".

Още: Макрон: Европейците, а не САЩ трябва да решат как да се използват замразените руски активи

Снимка: iStock

Студиото е похарчило около 4 милиона рубли за дронове и системи за електронна война през 2024 г., а през есента на 2025 г. е закупило два дрона Mavic за 1 805 000 рубли. В допълнение към дроновете, "Мосфилм" е закупил детектори за дронове Булат и Asel, заглушители на безпилотни летателни апарати "Ромашка" и станции за електронно заглушаване "Капюшон" – в някои от случаите едновременно с дронове в рамките на една поръчка.

Музеи

Още: За да има мир: САЩ заплашват завоалирано Украйна и НАТО. Спомен как Путин не искаше друго освен Крим (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разследващите журналисти са установили, че военно оборудване, включително дронове, станции за електронно заглушаване и системи Starlink, са били закупени и чрез няколко музея в Ленинградска област. Виборгският музей-резерват е бил най-активен. Ведомството е похарчило над 5 милиона рубли за военни нужди, като стойността на общите му покупки са надхвърлили 160 милиона. Друга културна организация, парк „Монрепо“, също е извършвала покупки за войната, а Музейната агенция, която управлява приблизително 30 малки музея в региона, финансира доставката на техническо оборудване за армията. Някои от тези покупки са класифицирани, а доставчиците са скрити.

Руски представители нарекоха актуализирания мирен план неприемлив: Bloomberg