Непланирана среща с любим човек на летището разчувства Ивка Бейбе (СНИМКИ)

Ива Иванова, по известна каро Ивка Бейбе, отново впечатли феновете си със свеж и личен пост в Instagram, включващ 18 снимки, всяка с уникално описание и номер. Публикацията дава възможност да надникнем в ежедневието ѝ, между професионални ангажименти, пътувания и лични моменти. Седмицата ѝ, както сама споделя, е била „пепел от рози“ – смесица от вълнения, забавления и работни предизвикателства между Испания и България.

Сред многото снимки, към които има и кадри от подкаста ѝ, Ивка акцентира върху професионалната си страна. На снимка номер пет тя показва, че е била гост-лектор в средно училище споделя емоцията от преживяното като добавя текст към кадъра „Уникални деца". Очевидно преподаването и срещата с млади, амбициозни хора ѝ носи вдъхновение и радост, а феновете ѝ оценяват как един инфлуенсър може да допринесе за образованието.

Ива не забравя и личните мигове. На една от снимките инфлуенсърката показа майка си, която е завела на живо изпълнение на любима изпълнителка. Това показва колко важно е за нея да споделя специални моменти със семейството си дори в натовареното ежедневие.

С деветата снимка популярната инфлуенсърка отново се показа в светлината на обикновен човек, като избра да качи селфи без филтри от градския транспорт.

Специалната среща

Седемнадесетата снимка от поредицата на Ивка обаче е специална - тя разкрива една от малките изненади на седмицата, но с голямо значение – случайна среща на летището с приятел, който не е виждала отдавна. Този момент показва, че пътуванията и мобилният начин на живот на Ивка ѝ предоставят възможности за спонтанни и ценни срещи. "Приятелка съм с Онур от 12 години. От известно време той живее в Германия, а аз в Барселона. И днес се засякохме случайно на Терминал 2. Не го бях виждала седем месеца. Исках просто тази снимка да ви напомни колко е важно да прекарваме време с любимите ни хора и да си намираме поводи да сме заедно.", сподели на стори в Instagram Ива.

