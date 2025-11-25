Спорт:

Пореден български отбор попадна под ударите на ФИФА

25 ноември 2025, 12:32 часа 366 прочитания 0 коментара
Пореден български отбор попадна под ударите на световната футболна централа ФИФА. Става въпрос за тима на Крумовград, който до преди година участваше в родната Първа лига. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Според информациите в последните няколко дни Крумовград е отнесъл две тежки наказания от ФИФА и няма право да картотекира нови играчи в рамките на три трансферни прозореца.

Крумовград отнесе тежко наказание от ФИФА 

Първото наказание на Крумовград е наложено на 19 ноември. Второто пък е от вчера, 24 ноември. Любопитното е, че клубът има и една още по-стара санкция от ФИФА, която датира от месец март и все още не е вдигната. Наказанията са наложени заради дългове на клуба към бивши футболисти, които са завели дела срещу Крумовград. В момента тимът се състезава в Областна група Кърджали/Смолян като заема четвърто място във временното класиране със седем точки. Крумовград обаче е с три мача по-малко от лидера Вихър Златоград.

Кои са другите санкционирани отбори? 

По този начин Крумовград стана поредният български отбор, който е санкциониран от ФИФА. Както е известно, наказания отнесоха елитните Ботев Пловдив, Берое и Спартак Варна. Старозагорския Верея също е санкциониран от световната централа, но техните наказания са още от 2020 година. Всички санкции ще бъдат вдигнати от ФИФА веднага, след като замесените клубове изчистят дълговете си.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
