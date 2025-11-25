Пореден български отбор попадна под ударите на ФИФА

Пореден български отбор попадна под ударите на световната футболна централа ФИФА. Става въпрос за тима на Крумовград, който до преди година участваше в родната Първа лига. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Според информациите в последните няколко дни Крумовград е отнесъл две тежки наказания от ФИФА и няма право да картотекира нови играчи в рамките на три трансферни прозореца.

Крумовград отнесе тежко наказание от ФИФА

Първото наказание на Крумовград е наложено на 19 ноември. Второто пък е от вчера, 24 ноември. Любопитното е, че клубът има и една още по-стара санкция от ФИФА, която датира от месец март и все още не е вдигната. Наказанията са наложени заради дългове на клуба към бивши футболисти, които са завели дела срещу Крумовград. В момента тимът се състезава в Областна група Кърджали/Смолян като заема четвърто място във временното класиране със седем точки. Крумовград обаче е с три мача по-малко от лидера Вихър Златоград.

Кои са другите санкционирани отбори?

По този начин Крумовград стана поредният български отбор, който е санкциониран от ФИФА. Както е известно, наказания отнесоха елитните Ботев Пловдив, Берое и Спартак Варна. Старозагорския Верея също е санкциониран от световната централа, но техните наказания са още от 2020 година. Всички санкции ще бъдат вдигнати от ФИФА веднага, след като замесените клубове изчистят дълговете си.

