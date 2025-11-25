Карлос Насар ще изпусне близо половин милион лева, ако не подпише с федерацията до 10 дни

Голямата спортна звезда на България Карлос Насар има срок до 5 декември да реши дали да подпише договор с федерацията по вдигане на тежести, ако иска да получи полагащите му се от държавата около половин милион лева. В противен случай парите, предвидени за Насар, ще трябва да бъдат върнати обратно на Министерството на младежта и спорта, съобщават колегите от "24 часа".

Времето за отговор от Карлос Насар изтича

Според информациите, Насар е предложил свой договор, с който федерацията е съгласна и е готова да подпише, като се чака само решението на Карлос. В оставащите 10 дни водещият ни щангист трябва да вземе решение дали да се обвърже с договор с федерацията, като единствено така може да си получи парите за 2025 година.

На няколко пъти Карлос Насар подчерта, че няма намерение да се състезава за друга държава, каквито и оферти да му дават. Той обаче отказва да влиза и в договор с федерацията, тъй като смята, че по този начин ще бъде ощетен. Именно заради това и от федерацията предложиха той сам да изготви договор, който го удовлетворява, като се предполага, че за това е помогнал и неговият мениджър Николай Жейнов.

През 2025 година Карлос Насар стана световен и европейски шампион, като дългосрочната му цел са Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-ма. Той разчита основно на финансиране от лични спонсори и на практика не е получавал финансиране от федерацията през изминалата година, тъй като не пожела да подпише договор.

