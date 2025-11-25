От дъното до върха: Алекс Николов едва ходеше от тежка контузия, а сега е сред най-добрите в света

Волейболната звезда на България Александър Николов се превърна в един от най-добрите волейболисти в света. Световният вицешампион с националния отбор на България е сред най-добрите посрещачи и реализатори на планетата, като го доказа и на Световното първенство във Филипините, когато стана най-добър реализатор и един от двамата най-добри посрещачи на шампионата. Само преди година обаче Алекс бе на дъното на спорта заради тежка контузия.

Дисковата херния и операцията, през която премина Алекс Николов

През миналото лято Алекс Николов бе принуден да се подложи на операция на кръста заради дискова херния. Роденият през 2003 година волейболист изпитваше сериозни болки и трудно ходеше заради проблемите в кръста, а още много млад неговата кариера бе заложена на хирургичната маса. Всичко обаче премина благополучно за Алекс, който трябваше да изтърпи няколко дълги месеци на възстановяване, за да може отново да играе волейбол.

Само година по-късно Алекс показа на света изключителна воля и характер, за да се изкачи до върховете на световния волейбол. В момента той е лидер на италианския отбор Кучине Лубе Чивитанова, както и един от най-добрите играчи в силното първенство на Италия. А онази контузия от 2024-та го изгради като личност, която не се отказва и се бори до последно. Синът на Владо Николов се завърна още по-силен и в момента България се гордее с един от най-силните волейболисти на планетата.

