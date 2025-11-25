Войната в Украйна:

Раздуват щата: Управляващите предлагат нови назначения в КЗК

25 ноември 2025, 09:57 часа 249 прочитания 0 коментара
Раздуват щата: Управляващите предлагат нови назначения в КЗК

Щатната численост на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да бъде увеличена с до 12 щатни бройки предлагат народни представители от управляващото мнозинство между първо и второ четене на законопроекта за държавен бюджет.

Предложението е внесено от Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Атанас Атанасов от БСП; Павела Митова от ИТН и Йордан Цонев от ДПС-Ново начало.

Още: Управляващите официално направиха КЗК "златна бухалка"

В мотивите към предложението е записано, че определянето на общата численост на персонала на КЗК трябва да бъде съобразено с последните нормативни промени и с обема и сложността на водените от него производства.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В органа могат да бъдат назначавани и външни експерти, заради което депутатите са записали корекции във внесеното проектопредложение.

Още: КЗК е установила надценки до 90 на сто при цените на храните

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
КЗК проект щатни бройки Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес