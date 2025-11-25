Студио Actualno:

"Игри на волята": Безименните плениха Феномен, но отново ще бедстват на Изолатора (ВИДЕО)

25 ноември 2025, 10:39 часа 0 коментара
Териториалният сблъсък за двата отбора в "Игри на волята" започна с изненада. Капитанът на Безименните Радостина се възползва от правото да плени един от Сините си опоненти и така бившият капитан на Феномените Траян облече жълтия екип. Лишенията за Безименните продължават и тази седмица след пореден неуспешен опит да надвият Феномените в териториалната битка от понеделник (24 ноември). Въпреки новото попълнение в лицето на тенисиста Траян, Жълтите ще продължат да обитават Изолатора и по време на финалната седмица във Войната на племената.

Феномените на резиденция за шести път

Съревнованието на Арената изпита силата, ловкостта, точността и съобразителността на участниците. По-добрият мерник на приключенеца Мирослав осигури на Феномените ценна преднина преди финалното логическо препятствие. Там капитанът на племето Ръждавичка гарантира най-желаната локация за своя отбор за шеста поредна седмица.

Припомняме, че миналата седмица шампионът Мартин Кънев се класира за участие в All Stars сезона на екстремното риалити. Победата му осигури място в звездното издание на предаването, но и ценно предимство за бедстващото племе на Безименните във финалните битки. Фитнес състезателката Радостина, която също взе участие в дуела, бе избрала именно шампиона Мартин за свой фаворит. Неговата победа ѝ даде възможност да плени един от воините на Феномените, като тя се спря да капитана на Сините - Траян - новина, която съобщи пред всички в понеделник. 

Тази вечер (25 ноември) на бойното поле в Дивия север предстои лидерският дуел между борбените Радостина и Ръждавичка, след който една от смелите Амазонки ще напусне надпреварата завинаги.

Ева Петрова
