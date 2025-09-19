Войната в Украйна:

Нов сблъсък между "Продължаваме промяната" и хората на Пеевски в парламента

Словесната война между депутатите от "Продължаваме промяната" и "ДПС-Ново начало", започнала ден по-рано, избухна с нова сила и днес в пленарната зала. Началото даде бившият премиер Николай Денков, който от парламентарната трибуна прочете декларация от името на ПП. Той показа снимка на съпругата на арестувания варненски кмет Благомир Коцев с тяхното бебе.

"Само психопати могат да задвижат координираната акция, която отвлече бащата на това дете и го държи в ареста месеци наред върху фалшиви показания. Нищо човешко не е останало у хората, реализирали тази грозна акция, защото всеки от вас, който участва, знае в какво се е включил и въпреки това се е съгласил", заяви Денков.

Той предупреди, че "за семейството на Благо Коцев и другите диктатурата е тук, несъмнено, а от утре може да дойде във всяко семейство, включително и във вашето". Още: "Не виждам проблем да общуват": Премиерът не знае дали Пеевски говори с министрите и дали му се отчитат

Бившият премиер призова депутатите от управляващото мнозинство "да изберат страната на демокрацията", защото иначе "скоро няма да имат избор".

"Борисов и Пеевски лъжат цялото българско общество от 20 години. Колкото и да си мислите, че ще управлявате още дълго, историческото ви време изтича. Вашата стабилност може да се крепи само на жесток терор, основан на лъжи и репресии. Но като типично самозабравили се мафиоти и психопати, подценявате българите, които опознаха и харесаха демокрацията, свободата и добрия начин на живот. Няма да ви го позволят! Аз избирам България с голямо Б!", завърши речта си Николай Денков.

Отговорът на ДПС

Малко по-късно зам.-председателят на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев излезе с контрадекларация.

"Тези хора, които в продължение на 25 години, водени от армията на Сорос в България и подкрепяни от армията на Сорос отвъд океана, правеха чудовищни неща с българската демокрация. Държавата до ден-днешен не може да се освободи от техните НПО-та", заяви Цонев в остър тон. Още: Пеевски заяви, че крепи правителство и че е готов, но няма да има избори (ВИДЕО)

Според него въпросните "платени НПО" се опитвали "да завладеят съдебната система, да правят машинации с изборите и да ликвидират политическите опоненти". Той допълни, че всички медии обслужвали тези структури, но не представи конкретни доказателства за твърденията си.Още: Борисов критикува Пеевски: Това е ранният Борисов (ВИДЕО)

"Водим тази битка не само защото в Америка се появи президент, който има доблестта да разкрие тези дела и да започне борба срещу тях, а защото ние го правехме много преди това – още в края на СДС, когато с помощта на вашите ментори СДС беше разкъсан на парчета и започна създаването на тези проксита на Сорос. Това е истинската битка за демокрацията. Глупостите за завладяната държава са истина само по отношение на това. Ако държавата не е завладяна, основна заслуга за това има ДПС и Делян Пеевски", каза още Цонев, като похвали и своя лидер, и американския президент Доналд Тръмп.

Ивайло Анев
