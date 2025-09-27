Нови фронтовaци и нов тил: Кирил Петков иска ПП да стане опасна за мафията

„Политиката на ПП е даване, а не взимане. Трябва всичко да осъзнаем, че сме в ролята на дарение, защото дарява енергия и поемане на рискове. Получаването на доверието на хората е голяма привилегия и трябва да го оценим. Не сме само мъченици, а сме привилегировани да оценим, че хората искат да ги представляваме“. Toва заяви бившият премиер и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков по време на извънредно общо събрание на партията.

По думите му първата ценност на ПП е, че никой не е по-голям от България. „Политиката в нашата партия не е взимане, а е даване. Който иска да е част от нашата партия, трябва да е готов да даде време, енергия и рискове. Много е важно, когато дойде критичен момент, да се поеме щафетата и да се предава щафетата. Антикорупцията ще остане вградено в нашата партия и това няма да се промени“, категоричен бе Петков. Той вярва, че ПП имат място само свободни хора.

По-добре шамари вътре в партията, отколкото шамари отвън

Според Петков ПП трябва са готови да имат всичко за една много дълга битка и маратон, а не спринт. „Трябват ни хора, които да са умни, честни и хора с опит. Врагът има превъзходство, че е бил на терена много години. Ние трябва да знаем, че след 20 години хора от тук ще са събрали достатъчно опит, за да могат да водят държавата и да бият хората със службите и мафиотите. Трябва ни и тил на войската“, призова Кирил Петков.

Той добави, че трябва да се преодолее чувството на арогантност в ПП. Трябва да отворим каналите за комуникация и с другите избиратели, за да им се обясни и да им се каже, че ГЕРБ и ДПС използват огромни ресурси, за да заблудят хората, настоя Петков. Той вярва, че няма хора в ПП, за разлика като в ГЕРБ, „да вампирясват политически и че не могат да бъдат сменени“.

Кирил Петков бе категоричен, че основен фундамент остава нулева толерантност към корупцията. „Трябва да осъзнаем, че сме готови за битка, защото ще има сили, които ще искат да вземат общото благо и ресурси“, добави той. Петков заяви, че е време за нови лица в партията и изграждането на нови бойни фронтоваци. „След 20 години искам да видя хора, които ще поведат ПП и няма да са опозиция, а ще управляват България. Искам да изградим тила на партията – трябва ни структура, хора и медии. Не можем да го направим като другите, а като хора, които са минали през месомелачката, но са готови да дарят в политиката. Това ще е част от моята задача занапред за градеж на този тил чрез медийни средства и структури“, закани се Кирил Петков. И продължи, че иска ПП да стане опасна за статуквото.

Кирил Петков заяви, че вярва безгранично на Асен Василев, че ще води ПП в правилната посока. „Само с колективния ни устрем можем да победим. Всеки път, когато имате много позитивно чувство, помислите каква е цената. В тази игра има цена. Много се надявам, че хората, които ще влязат в партията, ще има критичен устрем. Много е по-важно вътрешно да си ударим шамар, отколкото да ядем шамари отвън“, подчерта бившият премиер и съпредседател на ПП.

