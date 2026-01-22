Новите машини за гласуване - няма шанс технологично за следващите избори

Защитите и на новите устройства, и на досегашните машини са еднакви. Новата машина има лог журнал като досегашните, за да предотврати риска да се гласува след приключване на изборния ден. Може да се настрои да не се допуска гласуване след определен час. Но за нас няма да има време да се въведат тези нови сканиращи устройства – може да осигурим между 1000 и 4000 такива устройства под наем, но не можем да доставим и обслужим 14 000 – 15 000 машини. Това заяви изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров пред БНТ.

Припомняме, че в момента парламента върви по пътя на поредна значима промяна в Изборния кодекс – премахване на сегашните машини за гласуване и смяната им с нови. Само че те са различни и вече многократно това беше обяснено. Особено важни аспекти – с тези машини се готви махане на втория печат за валидиране на бюлетините и освен това те ще ползват специална хартия, за която не е ясно откъде ще дойде в достатъчно количество – ОЩЕ: 14 часа заседание: Ремонт на Изборния кодекс, за да му е удобно на НяКОЙ

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък беше категоричен, че с машини е най-честното гласуване, но всъщност за предстоящите избори се готви да няма никакви машини, защото няма да има време новите да се въведат, а старите няма да се ползват. 100% хартиен вот ще стане, каза той.