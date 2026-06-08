Обрат за ДПС в Кирково: Нямали критики към Пеевски - само били обсъждали оставки

Обрат по казуса с подадените оставки от членовете на Общинският съвет на ДПС в Кирково. След като на 4 юни те публикуваха позиция, с която заявиха намерение колективно да напуснат заради "натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията", то четири дни по-късно и след среща със заместник-председателя на парламента от ДПС на Делян Пеевски Айтен Сабри, то изглежда разногласията са изчезнали.

От ДПС-Кирково публикуваха и официална позиция, в която подчертават, че в местната структура имат проблем с някои от високопоставените шефове на движението, но не се споменава името на партийния лидер и санкциониран за мащабна корупция от САЩ и Великобритания политик Делян Пеевски. От местната структура отбелязват, че са провели заседание на 3 юни във връзка с политическата обстановка. На него са "обсъдени редица въпроси, свързани с действия и решения на представители на централното ръководство на партията, които според част от членовете не съответстват на принципите на колективност, взаимно уважение и вътрешнопартиен диалог".

Според тях са били "изразени притеснения относно разминаването между решенията и очакванията на местните партийни структури и действията на отделни представители на националното ръководство". Конкретно назовават членове на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС в лицето на кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е зам.-председател на партията, и депутатът Байрам Байрам, който в позицията погрешно е посочен като зам.-шеф на парламентарната група. Не се казва обаче с какво са ги притеснили Мюмюн и Байрам.

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Споменават се също случаи на намеса в работата на общинския съвет, което довело до "напрежение и разделение в организацията", включително в предизборната кампания и при номинирането на кандидат-депутати. Тук не се дават никакви подробности. За отбелязване е, че Кирково е в област Кърджали, където Мюмюн и Байрам бяха в листата на ДПС. Там участваше и кметът на Кирково Шинаси Сюлейман.

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"Натрупаното напрежение и липсата на конструктивен диалог доведоха до сериозни дискусии относно бъдещата работа и функциониране на общинската структура. В този контекст беше поставен въпросът за евентуалното оттегляне на членовете на Общинския съвет на ДПС-Кирково като израз на несъгласие с наложилите се практики и като сигнал за необходимостта от промяна в начина на взаимодействие между местните и централните партийни органи на ЦОБ", пише още в позицията. Не става ясно "евентуалното оттегляне" дали е станало действително или е останало само като намерение.

Накрая се казва, че членовете на съвета остават "ангажирани с ценностите и принципите на ДПС" и дават заявка да продължат да работят за "единството на организацията, защитата на интересите на нашите членове и развитието на община Кирково". Иначе казано, остават част от партията.

В публикацията си от своя страна Айтен Сабри посочва, че "всеки има своя гледна точка, своя опит и своите идеи, но когато се изслушваме с уважение и поставяме интереса на хората над всичко, можем да постигнем много повече".

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