Спорт:

Официално приключи предизборната кампания за вота на 19 април

18 април 2026, 0:12 часа
Снимка: БГНЕС
Точно в полунощ приключи предизборната кампания за вота на 19 април. Това се посочва в приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма. Събота е ден за размисъл и се забранява предизборната агитация и оповестяването на резултати за изхода от вота.

Съгласно Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. На социологическите агенции се забранява да оповестяват допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната. Вотът в неделя ще бъде осмият от 2021 г. насам.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес