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Кувейт е свалил 30 ирански ракети и дронове, удар по летището уби индийски гражданин (ВИДЕО)

03 юни 2026, 16:06 часа 196 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кувейт е свалил 30 ирански ракети и дронове, удар по летището уби индийски гражданин (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Кувейт съобщи на 3 юни, че въоръжените му сили е трябвало да свалят 13 балистични ракети и 17 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран. Отломки са паднали върху няколко жилищни квартала. По-рано Централното командване на САЩ съобщи, че от Ислямската република са били изстреляни две ракети към страната от Персийския залив, както и три към Бахрейн.

Атака срещу летището в Кувейт

Мащабът на нападението в Кувейт обаче е по-голям. Там е загинал един човек, а над 60 са били ранени, след като дронове са поразили сгради, сред които и международното летище, съобщиха официални представители.

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Говорителят на министерството на отбраната на Кувейт, бригаден генерал Сауд Абдулазиз Ал-Отаиби, определи атаката като „престъпна иранска агресия“, а по-късно кувейтското външно министерство съобщи, че е нанесена щета на инфраструктурата, включително на дипломатически мисии, предаде BBC.

„Тази престъпна агресия от страна на Иран доведе до удари по граждански и жизненоважни обекти, включително Международното летище на Кувейт, което причини смъртта на индийски гражданин и раняването на няколко души, както и значителни материални щети“, заяви говорителят.

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В сряда рано сутринта няколко самолета бяха пренасочени от международното летище в Кувейт, след като Ислямската република нанесе удар с дрон по пътническия терминал, което наложи преустановяване на въздушния трафик. Данните за проследяване на полети от Flightradar24 показаха, че самолетите са се пренасочвали и избягвали кувейтското въздушно пространство.

Щети по военновъздушна база

Междувременно нови сателитни снимки потвърждават разрушаването на хангар за дронове и самолети във военновъздушната база „Али Ал Салем“ в Кувейт след днешните ирански ракетни удари и атаки с дронове, насочени срещу базата.

Всичко това е част от подновената днес ескалация между Иран, от една страна, и САЩ и съюзниците им, от друга: Иран атакува американски цели в Персийския залив (ВИДЕО).

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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