Кувейт е свалил 30 ирански ракети и дронове, удар по летището уби индийски гражданин (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Кувейт съобщи на 3 юни, че въоръжените му сили е трябвало да свалят 13 балистични ракети и 17 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран. Отломки са паднали върху няколко жилищни квартала. По-рано Централното командване на САЩ съобщи, че от Ислямската република са били изстреляни две ракети към страната от Персийския залив, както и три към Бахрейн.
Атака срещу летището в Кувейт
Мащабът на нападението в Кувейт обаче е по-голям. Там е загинал един човек, а над 60 са били ранени, след като дронове са поразили сгради, сред които и международното летище, съобщиха официални представители.
Kuwait says it intercepted 13 Iranian ballistic missiles and 17 drones over its airspace.— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Debris fell in some residential areas, and strikes hit infrastructure including Kuwait International Airport.
One Indian resident was killed, several people were injured, and significant… pic.twitter.com/9BWGhVveyx
Още: Ракети към Кувейт и Бахрейн доведоха до нова рязка промяна в цената на петрола
Говорителят на министерството на отбраната на Кувейт, бригаден генерал Сауд Абдулазиз Ал-Отаиби, определи атаката като „престъпна иранска агресия“, а по-късно кувейтското външно министерство съобщи, че е нанесена щета на инфраструктурата, включително на дипломатически мисии, предаде BBC.
„Тази престъпна агресия от страна на Иран доведе до удари по граждански и жизненоважни обекти, включително Международното летище на Кувейт, което причини смъртта на индийски гражданин и раняването на няколко души, както и значителни материални щети“, заяви говорителят.
В сряда рано сутринта няколко самолета бяха пренасочени от международното летище в Кувейт, след като Ислямската република нанесе удар с дрон по пътническия терминал, което наложи преустановяване на въздушния трафик. Данните за проследяване на полети от Flightradar24 показаха, че самолетите са се пренасочвали и избягвали кувейтското въздушно пространство.
Multiple aircrafts were diverted from Kuwait International Airport early Wednesday after the Islamic Republic carried out a drone strike on a passenger terminal, forcing a suspension of air traffic.— Iran International English (@IranIntl_En) June 3, 2026
Flight-tracking data from Flightradar24 showed planes diverting and avoiding… pic.twitter.com/bVz2eoAA5B
Щети по военновъздушна база
Междувременно нови сателитни снимки потвърждават разрушаването на хангар за дронове и самолети във военновъздушната база „Али Ал Салем“ в Кувейт след днешните ирански ракетни удари и атаки с дронове, насочени срещу базата.
Fresh satellite imagery confirms the destruction of a drone/aircraft shelter at Ali Al Salem Air Base in Kuwait following today's Iranian missile and drone strikes targeting the base. https://t.co/cURaLhaJmT— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Всичко това е част от подновената днес ескалация между Иран, от една страна, и САЩ и съюзниците им, от друга: Иран атакува американски цели в Персийския залив (ВИДЕО).