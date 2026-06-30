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"Литаско" се разбраха с Радев: Развързват ръцете на "Лукойл Нефтохим" за нефт (ВИДЕО)

30 юни 2026, 14:36 часа 1207 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресслужба на МС
"Литаско" се разбраха с Радев: Развързват ръцете на "Лукойл Нефтохим" за нефт (ВИДЕО)

Компанията "Литаско", която е собственик на активите на "Лукойл" в България", е постигнала споразумение с правителството на Румен Радев да отблокира отпуснатите през 2023 г. заеми на "Лукойл Нефтохим Бургас" в Женева, поради което в Швейцария бяха наложени ограничения на бургаската рафинерия да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария.

Това е станало на среща в Министерски съвет, в която са участвали министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът Гълъб Донев, вицепремиерът Александър Пулев и представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“.

"След много конструктивен разговор ние решихме, че ще направим постъпки за отблокираме заемите в Женева", заяви Ина Дарий, генерален директор на Литаско, която е собственик на активите на "Лукойл" в България. Тя добави, че целта на "Литаско" е да съхрани своите икономически интереси и активи в България, но и да подъдржат стабилността на икономиката в страната. 

"Буквално от утре "Лукойл Нефтохим Бургас" ще може да закупува нефт от всички контрагенти, които са регистрирани в Швейцария. Това е една голяма победа", обяви особеният търговски управител в "Лукойл" Евгени Симеонов.

Това е създавало трудности пред рафинерията

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Той поясни, че това досега е създавало огромна трудност заводът да продължи да функционира по правилен начин с нужните сортове нефт. По думите му също назад в месеците, поради несигурност в доставките, е допускана преработка на тежки видове нефт, които са довели до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите и затрудняване на работата в завода.

Правителството ще защитава националните интереси

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев посочи, че правителството ще устои националния интерес.

"Ние ще уважаваме частната собственост, която е неприкосновена, но в същото време Няма да позволим да има сътресения на пазара на горивата и да бъдат наранени под никаква форма интересите на българските потребители и граждани", подчерта Пулев. ОЩЕ: "Има иск към България за 3 млрд. евро и много застрашително обстоятелство": Министър на Радев за "Лукойл"

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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