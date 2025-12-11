Протестът успя! Кабинетът "Желязков" подаде оставка (ВИДЕО)

В 14:14 часа на 11 декември кабинетът "Желязков" падна! Това съобщи официално премиерът Росен Желязков, след като по-рано днес трябваше в парламента да се гласува вота на недоверие срещу правителството. Това беше шестият вот за по-малко от година, внесен заради икономическата политика на кабинета и фиаското с бюджет 2026.

Новината идва по-малко от денонощие след поредния многохиляден протест в София, Пловдив, Варна, Бургас и десетки други градове в целия свят. Първата протестна вълна по-рано принуди правителството да оттегли първоначалния си проект за бюджет 2026, но недоволството на гражданите се прехвърли и върху искания за оставка на кабинета и срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Оставката на кабинета "Желязков" вчера не беше на дневен ред за лидера на ГЕРБ. Пред журналисти в парламента вчера (10 декември) той подчерта, че приоритетът е приемането на еврото, а темите за "оставки и протести" ще бъдат обсъждани след 1 януари.

От своя страна Асен Василев предупреди, че ако управляващото мнозинство не чуе исканията на обществото и не се оттегли "мирно", "ще се съберем пак тук, още повече, и този път няма да си тръгнем".