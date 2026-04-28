От офис на Тодор Живков до "Музей на сглобката": Радев изгони Пеевски от емблематичния кабинет 222-А

28 април 2026, 16:52 часа 381 прочитания 0 коментара
От офис на Тодор Живков до "Музей на сглобката": Радев изгони Пеевски от емблематичния кабинет 222-А

"Прогресивна България" е освободила емблематичния кабинет 222-А, последно използван от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за пърформанса "музей на сглобката", съобщава БНР. Новината е резултат от проведената в Народното събрание техническа среща на новите парламентарно представени формации, на която депутатите разпределиха местата, с които ще се ползват петте парламентарни групи в зала и в кулоари.

На всяка формация ще се падат пет кабинета извън пленарната зала, а вътре в нея най-вляво ще са местата на "Възраждане", а най-вдясно - на ПП-ДБ. Между тях - отляво надясно, се нареждат "Прогресивна България", ДПС и ГЕРБ.

Любопитният момент е свързан именно с идеята на новите управляващи, които още по време на тази първа среща са взели решение - бившият кабинет на Тодор Живков и след това офис на Пеевски с държавния герб ще остане празен и няма да бъде даден на нито една от останалите парламентарни групи.

Президентът Илияна Йотова вече подписа указа, с който първото заседание на 52-рото Народно събрание ще бъде в четвъртък от 10:00 часа.

По традиция, то ще бъде открито от най-възрастният народен представител. Това е депутатът от "Прогресивна България" Румен Миланов - бивш директор на НСБОП и НСО.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
