От София до Кърджали и от Мюнхен до Брюксел: Ето къде ще са протестите на 10 декември

Третият протест срещу правителството на Росен Желязков на 10 декември се очаква да бъде още по-посетен от историческия протест на 3 декември, когато над 100 хиляди души са излезли по площадите в столицата и в редица градове в страната, твърдят организаторите.

"Най-масовият протест в новата история на България вече промени процесите в държавата. Силата на недоволните българи е най-мощното оръжие срещу мафията! Страх ги е. Нека този път да бъдем още повече! Иначе ще продължат да се преструват, че не са чули какво искат протестиращите. Оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта. За това излизаме! Това ще постигнем. Заедно. Няма да им позволим да ни спрат с мутренски номера и изфабрикувани провокации! Усещането, че бъдещето ни е в нашите ръце дава сили! И може да сваля правителства", пишат организаторите от "Продължаваме промяната".

Къде ще са протестите?

Младежката организация на формацията сподели и пълен списък с местоположенията на протестните акции в цялата страна и в чужбина за протеста на 10 декември от 18:00 часа:

София — Ларгото

Пловдив — площад “Съединение”

Варна — площад “Съединение”

Бургас — Общината

Плевен — пред зала “Катя Попова”

Стара Загора — Областна управа

Русе — Център

Благоевград — пред зала “22 септември”

Велико Търново — Общината

Пазарджик — Общината

Смолян — Нов Център

Свищов — площад “Алеко”

Хасково — площад “Свобода”

Враца — Общината

Сливен — Общината

Карлово — Общината

Асеновград — Общината

Кърджали — Общината

Габрово — Общината

Ямбол — пред читалище “Съгласие”

Видин — площад “Бдинци”

Кюстендил — площад “Велбъжд”

Сандански — площад “България”

Добрич — Общината

Нова Загора — Център

И за българските диаспори в чужбина:

Берлин — пред Посолството

Мюнхен — пред Ludwig-Maximilians-Universität

Брюксел — Европейски парламент, 18:15 ч.

Люксембург — Европейски парламент

"Ела! Кажи и на приятелите си! Няколко часа от твоя ден могат да променят бъдещето на България. Не допускай да решават вместо теб!", призовават още организаторите.

