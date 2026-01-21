Спорт:

"Една млада и силна жена превъзхождаше критици комплексари" и "загуба за демократичната общност": Реакции след оттеглянето на Бориславова

21 януари 2026, 16:37 часа 192 прочитания 3 коментара
Новината за оттеглянето на едно от остриетата на "Продължаваме промяната" Лена Бориславова от листите на коалицията ПП-ДБ за следващите предсрочни парламентарни избори предизвика политически реакции и подкрепа. Бившият премиер и неин близък колега Кирил Петков написа, че тя е една от най-силните личности, които познава.

"Тя е убеден демократ, високообразован професионалист и човек с кауза - да променя България. И обективно е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици. Опитите да бъде уязвена бяха многобройни - от статуквото, анонимни профили в социалните мрежи, жълти медии, политически опоненти, които всъщност се страхуваха от нея. Всички те обаче не успяха. В голяма част от случаите атаките идваха от дълбоко несигурни и комплексирани хора, които отлично осъзнаваха, че една млада и силна жена ги превъзхожда професионално и личностно", пише Петков. Той обръща внимание, че дори и извън парламентарните листи, Бориславова ще остане "важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки".

От своя страна съпредседателят на коалиционният партньор на ПП в лицето на "Да, България" Ивайло Мирчев подчерта, че този политически ход ще бъде загуба за демократичната общност.

"Да си политик с кауза е трудно навсякъде. Особено трудно е в България, където политиката е превърната в терен за алъш-вериш вместо за истинска обществена работа. Малко са хората, които знаят точно защо са нагазили в калта на българската политика, и причините им нямат общо с ничия лична облага. Лена Бориславова е един от тези хора и смятам, че ще е загуба за демократичната общност тя да не бъде сред кандидатите на предстоящите избори. Освен кално, политиката е и дълго бягане - маратон, не спринт, поне ако искаме да свършим смислена работа. Убеден съм, че каквото и ново начинание да започне, Лена ще го изпълни с присъщия си кураж и отдаденост. С натрупания опит ще преследва нови каузи. Едно е сигурно - няма да стои под радара и позицията ѝ ще има глас и влияние", написа той в профила си в социалните мрежи.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Кирил Петков Ивайло Мирчев Лена Бориславова Продължаваме промяната
