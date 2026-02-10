Хората на Доган поискаха Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова даде начало на финалния кръг от консултациите с парламентарно представените формации за определяне на служебен министър-председател. В 10:00 ч. на "Дондуков" 2 пристигна делегацията на "Алианс за права и свободи", водена от председателя на парламентарната група Хайри Садъков, заедно с неговите заместници Танер Али и Севим Али, както и с Димитър Николов и Явор Хайтов.

В уводните си думи Йотова подчерта, че участието в разговорите е знак за политическа воля страната да бъде преведена през задълбочената парламентарна криза и натрупаното обществено напрежение. По думите й консултациите са ключови за подготовката на добре организирани, честни и прозрачни избори, които да възстановят доверието в институциите. Тя отбеляза, че препоръките на партия с дългогодишна традиция като АПС ще бъдат от особено значение при формирането на служебния кабинет, а резултатите от тези срещи ще имат пряко отражение върху избора на служебен премиер.

От името на АПС Хайри Садъков заяви, че формацията е наясно с ограничения избор, с който разполага президентът след последните конституционни промени. Той изрази увереност, че решение, отговарящо на обществените очаквания, ще срещне широка подкрепа. Според него протестите ясно са показали, че обществото настоява за служебен министър-председател, който да гарантира честен вот, нулева толерантност към купения и корпоративния вот и минимизиране на възможностите за манипулации при отчитането на резултатите. След вътрешни обсъждания АПС е стигнала до извода, че най-подходящият кандидат е Андрей Гюров, като според Садъков това би повишило и избирателната активност и би допринесло за ограничаване на т.нар. завладяна държава.

Садъков засегна и темата за ограничаването на броя на секциите извън ЕС до 20, като подчерта, че подобна мярка противоречи на международни документи за защита на правата на човека и нарушава Конституцията. Той призова президентът да наложи вето върху закона, за да се даде възможност парламентът да преосмисли решението си и да не се допусне отстъпление от демократичните стандарти.

След срещата с "Алианс за права и свободи" държавният глава продължава разговорите си с представителите на най-малките парламентарни групи - "Морал, единство, чест" и "Величие".

Припомня се, че на 4 февруари първи на консултации на "Дондуков" 2 се явиха представители на "ДПС - Ново начало" в лицето на заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова и депутата Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха необходимостта служебният премиер да има доказан административен опит и добро познаване на държавната система.

По-късно при президента бяха и представители на "БСП - Обединена левица", които заявиха, че разбират сложната ситуация, но отговорност за кризата следва да носи и Народното събрание. Третата по численост парламентарна сила - "Възраждане", предварително обяви, че няма да участва в консултациите, като уточни, че според тях частично приемлив кандидат за служебен премиер е единствено Андрей Гюров.

От "Има такъв народ" пък настояха начело на служебния кабинет да не застава политическа фигура, като посочиха, че според тях такива са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

В първия етап на консултациите ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на Народното събрание, с което да се разшири кръгът от възможни кандидати за служебен премиер. От ПП-ДБ акцентираха върху необходимостта от честни избори и заявиха, че предишният служебен кабинет не бива да бъде повтарян.

Илияна Йотова следва да избере служебен министър-председател измежду петима кандидати от т.нар. "домова книга", които са дали принципното си съгласие. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От момента на подписване на указа за назначаване на служебно правителство ще зависи и датата на предсрочните парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат в рамките на два месеца от началото на временното управление.