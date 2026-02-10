МЕЧ искат оставката на Йотова, напуснаха консултациите без да я изслушат (ВИДЕО)

Представителите на МЕЧ напуснаха консултациите при президента Илияна Йотова, дори заговориха за нейната оставка, както и че тя трябва да бъде лустрирана, заради снимки с Любен Гоцев и лица, свързани с "Мултигруп". Малко преди напуснат Йотова ги попита: Няма ли да изслушате поне моята реакция, а Радостин Василев й отвърна: "Не, няма нужда". Срещата с МЕЧ беше част от финалния кръг на консултации на държавния глава Илияна Йотова, но изглежда не протече по план.

МЕЧ нападнаха остро Йотова

Радостин Василев заяви, че подхожда с огромен скептицизъм към срещата си с Йотова и макар да каза, че изпитва уважение към президентската институция и към нея, защото заема този пост, той изрази опасения към нейната личност. "Смятам, че вашето морално задължение беше също да подадете оставка", каза Василев. Той дори я обвини, че ще използва президентския пост за бъдеща президентска кампания.

"Не мога да скрия, че снимките ви с Любен Гоцев, снимките ви с лица, свързани с ДС, предизвикват в мен огромно притеснение. Те са част от вашата история. Не мога да скрия и притеснението си, че сте близки с хора, които са били вицепрезиденти на "Мултигруп", като Николай Вълканов. Не мога да скрия притеснението си, че сте заемали поста говорител на БСП през 1997г., когато голяма част от българите гласуват. Че сте се снимали с Кирил Добрев преди няколко дни да зарязвате лози", каза Василев и определи Добрев като човек на Пеевски в Столетницата.

Според него в България не е имало истинска лустрация и както Йотова, така и Васил Терзиев е трябвало да бъдат лустрирани. "Няма да участваме повече на консултации и заради тяхната безсмисленост и заради това, че вие умишлено протакате тези безсмислени консултации с цел да може Румен Радев да си направи партия и да се организира", подчерта Василев.

Йотова не се срамува от биографията си

Макар и МЕЧ да си тръгнаха и да не искаха да я изслушат, президентът отговори на всички обвинения пред медиите и на свой ред ги обвини в предизборно говорене.

"В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография. Тя е видна, прозрачна пред всички български граждани, които няколко пъти са ме избирали за народен представител, представител на България в ЕП и вицепрезидент", каза Йотова.

Тя подчерта, че спазва конституцията и именно според текстовете й след като президентът е подал оставка, вицепрезидентът поема неговите правомощия.

Разговорът за служебен премиер

Макар и консултациите с МЕЧ да бяха кратки, президентът и формацията си размениха реплики относно служебен министър-председател. Предпочитанията на МЕЧ са в полза на подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

По време на срещата Йотова заяви, че за нея също така консултациите не са формални, а че те ще й помогнат да направи своя избор за служебеин премиер.