АПС отнесе до ЕК ограничаването на секциите в чужбина, иска вето на президента

Извършва се похищение на Изборния кодекс, призовавам президента да наложи вето. Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк от Алианса за права и свободи, който отправи остро предупреждение от Страсбург за случващото се в България.

Кючюк определи последните промени в Изборното законодателство като похищение на Изборния кодекс и подигравка с демокрацията.

"В навечерието на предсрочни парламентарни избори управляващите, с подкрепата на още няколко политически сили, правят опит да ограничат основното демократично право на българските граждани – правото на свободен вот. Драстичното ограничаване на изборните секции извън Европейския съюз до едва 20 представлява циничен удар срещу стотици хиляди българи, които живеят извън ЕС, но не са се отказали от България!", заяви Кючюк.

Още: Асен Василев с маратонско изказване в парламента, повече от час говори от трибуната

Призив към ЕК и президента

Той сигнализира, че стотици хиляди български граждани във Великобритания, Канада, САЩ и Република Турция имат законно и морално право да гласуват, но вместо да защити това право, българската политическа класа посяга на него.

"Това повдига сериозния въпрос: така ли държава членка на Европейския съюз защитава свободите на своите граждани и използва демокрацията като параван?", попита той.

Кючюк се обърна към Европейската комисия да не остава глуха за случващото се и да предприеме конкретни действия.

Още: "Точка за Борисов": Радостин Василев заговори за края на лидера на ГЕРБ (ВИДЕО)

Той също така призова президента Илияна Йотова да използва правомощията си и да наложи вето на този закон.

Източник: БГНЕС

"Народните представители трябва най-сетне да понесат своята политическа и морална отговорност", категоричен бе той.

Ограничаването на секциите

Преди дни, на 5 февруари, депутатите приеха и на второ четенe промените в Изборния кодекс. Така те окончателно ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства.

Още: По идея на "Възраждане": Депутатите орязаха секциите в чужбина. Машините за гласуване остават принтери

Предложенията бяха внесени от "Възраждане". "За" гласуваха ГЕРБ, "Възраждане" и "Има такъв народ". "Против" се обявиха от "Продължаваме Промяната - Демократична България", "ДПС-Ново начало" и "Алианс за права и свободи".

С приетия проект се въвежда таван от до 20 секции за гласуване в държави извън ЕС, извън дипломатическите и консулските представителства.

Идеята беше внесена от "Възраждане" още в края на 2024 г., като първоначално се обсъждаше лимит от 35 секции, но в окончателния вариант числото беше намалено.

Според вносителите мярката цели ограничаване на контролиран и етнически вот, основно в Турция, където на последните избори през октомври 2024 г. бяха разкрити 168 секции, при 112 във Великобритания и 53 в САЩ.